利用情感歸屬弱點 調查：近6成兒少曾遭網路誘拐

一份調查顯示，有近6成兒少曾遭網路誘拐，其中男性比例超過2成，整體也有35%被害人進一步遭遇性勒索。民團表示，誘拐者常利用情感歸屬渴望，將陷阱包裝於日常互動中。

網路陷阱層出不窮，台灣展翅協會今天召開記者會公布2025年最新網路誘拐分析報告，揭露網路誘拐犯罪型態。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲會中表示，根據分析報告顯示，協會服務的266名性剝削被害人中，有高達154人曾遭遇網路誘拐，占比達58%，雖然受害者仍以女性占多數，但男性被害人比例也有21.4%，特別是發生在「視訊裸聊」、要求「遊戲點數或金錢威脅」等性勒索犯罪情境中。

數據顯示，整體有35%被害人遭遇進一步「性勒索」，當中又以「視訊裸聊」最常落入性勒索陷阱。進一步分析犯罪型態，陳逸玲指出，誘拐者常利用兒少在青春期對「情感歸屬」的渴望進行犯罪，最常見為建立友伴關係占35%，加害者常假冒年齡相仿的同儕或大哥哥、大姊姊潛伏於遊戲社群或興趣群組中，再透過密集陪伴傾聽心事、贈送小禮物或遊戲點數等建立信任度，等兒少完全卸下防備心後，再逐步將話題導向私密領域。

此外，其他犯罪型態也包含利用打工機會占25.6%，瞄準兒少想打工賺零用錢或生活費，或對某些行業懷有憧憬（如模特兒）的心理，誘騙兒少拍攝並傳送私密照片，以及利用交往關係及視訊裸聊等進行犯罪。

陳逸玲提醒，網路誘拐入口橫跨社群、遊戲平台、通訊、交友軟體、匿名聊天與影音互動，兒少日常使用的互動式平台，都可能成為加害人接觸、篩選與操控兒少的入口。

陳逸玲會中分享實務常見被害歷程，原本被害人是透過網路交友想單純分享生活，但漸漸熟悉後，對方就開始聊起色情話題，被害人雖然感到不安，但因信任對方是朋友因此繼續聊天。後續對方就會開始要求私密照片，用情緒勒索等方式，當被害人因害怕失去朋友、不知道還能如何拒絕下，最後只好將自己的照片給對方，影像也就被散布到網路上。

陳逸玲表示，已研製防制網路誘拐教材「交友大作戰」，期望提供老師們好用的教學工具，透過情境式遊戲，培力教師教導孩子理解網路誘拐的真實樣貌與話術，辨識危險訊號、建立尋求協助的勇氣及自我保護的界線。