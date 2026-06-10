快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
中華民國中小學校長協會指出，近年校園出現教師遭學生攻擊情形，但因慰問金制度限制，多數個案未申請官方補助。示意圖／AI生成
中華民國中小學校長協會指出，近年校園出現教師遭學生攻擊情形，但因慰問金制度限制，多數個案未申請官方補助。示意圖／AI生成

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊案例，中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，教學現場曾出現教師遭學生咬傷造成大腿瘀青甚至流血、遭學生刻意撞擊導致牙齒斷裂，也有教師在制止過程中被勒住脖子等情形。然而，依現行規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，「申請門檻太高」，不少教師認為程序繁瑣且補償有限，導致多數個案未申請官方慰問金，轉而仰賴校長自掏腰包或家長會自籌慰問金。

校長協會公布近兩年調查結果，共90所各縣市學校回報教師受傷事件，其中北部68所、中部11所、南部10所、1所未曾發生。受傷頻率方面，多數學校回報近兩年有1至2次（27筆）、3至5次（23筆），甚至有17筆回報達10次以上。

受傷對象以普通班導師最為常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反映教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

律師指出，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

陳清義指出，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，包括校長自掏腰包（32所）及家長會慰問（26所）。未申請主因在於制度門檻偏高，依現行《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》規定，未住院且治療未達三次者僅能領取3000元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，實質上難以彌補身心傷害。

此外，協會也指出，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達59所學校回報，甚至有43所學校指出曾出現反過來指責教師的情況。對此，校長協會呼籲，應正視校園內教師遭受暴力風險問題，建議擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。

教師

延伸閱讀

濫訴氛圍下…教師管教有顧慮 全教總：學校應給支援

高雄網紅女師「問樓高」送醫爆不當約束 教育局急澄清：今已出院

班級秩序差影響教學進度 國小老師被記申誡…提訴訟敗訴

北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

相關新聞

抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊案例，中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，教學現場曾出現教師遭學生咬傷造成大腿瘀青甚至流血、遭學生刻意撞擊導致牙齒斷裂，也有教師在制止過程中被勒住脖子等情形。然而，依現行規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，「申請門檻太高」，不少教師認為程序繁瑣且補償有限，導致多數個案未申請官方慰問金，轉而仰賴校長自掏腰包或家長會自籌慰問金。

遭高市府強制帶走住院治療？ 女師發聲「沒有選擇餘地、只能配合」

高雄市一名國小女教師疑似不堪接二連三校事會議，多次透露輕生念頭，高市府本月4日「強勸」住院治療，引發強制送醫的疑慮。高市教育產業工會兩度申請探視關心，理事長何耿旭轉述女師說法，雖然沒到強制押送的地步，但大陣仗的包圍讓她「沒有選擇餘地，只能配合」。

「鐵拳教育」揭校園霸凌 柯志恩籲教育部停止袖手旁觀

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，校園霸凌竟成教育縮影，國民黨立委柯志恩呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。

南韓劇集「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

探討校園衝突與教育體制的南韓劇集「鐵拳教育」近期爆紅，劇中「以暴制暴」情節意外引發國內教育工作者共鳴。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今在臉書表示，大快人心的共鳴背後，同時凸顯台灣校園中沉重且真實的教師無力感。教育部在面對親師生的集體焦慮時不應袖手旁觀，而須拿出專業與擔當，之即檢討校事會議制度，成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。

宜蘭縣府通過預算調升國小師課後照顧鐘點費 附幼預計明年納入

現在當老師辛苦，為了鼓勵教師願意留下來課後照顧，宜蘭縣政府決定調升國小白天跟晚上的課後照顧班，及夜光天使班教師鐘點費，追溯自去年9月給錢，讓國小老師超開心，但是附幼老師卻未比照調高，感到不平。縣府教育處今天表示，因為預算科目不同，幼教部分預計爭取明年納入。

「水鬼抓交替」也可以有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

暑假即將到來。由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於27日至8月16日在台灣戲曲中心登場。本屆藝術節以「穿越小戲台」為主題，邀請劇評人吳岳霖策畫，從「陪伴孩子認識戲曲」出發，拆解戲曲中的身段、故事與後場音樂等元素，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲演出等形式，打造9檔風格各異的兒童戲曲作品，邀請大小朋友一起穿越不同形式的小戲台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。