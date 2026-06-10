抓傷、牙齒斷…教師頻傳遭學生暴力相向 校長協會籲檢討制度

教育現場傳出多起教師遭學生攻擊案例，中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，教學現場曾出現教師遭學生咬傷造成大腿瘀青甚至流血、遭學生刻意撞擊導致牙齒斷裂，也有教師在制止過程中被勒住脖子等情形。然而，依現行規定，未住院且治療未達3次者僅能領取3000元慰問金，「申請門檻太高」，不少教師認為程序繁瑣且補償有限，導致多數個案未申請官方慰問金，轉而仰賴校長自掏腰包或家長會自籌慰問金。

校長協會公布近兩年調查結果，共90所各縣市學校回報教師受傷事件，其中北部68所、中部11所、南部10所、1所未曾發生。受傷頻率方面，多數學校回報近兩年有1至2次（27筆）、3至5次（23筆），甚至有17筆回報達10次以上。

受傷對象以普通班導師最為常見，其次為行政組長與資源班教師，也包含特教助理員與輔導教師等。傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等，另有超過半數學校反映教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

律師指出，教師在現場雖可採取制止與推開等行為，但若因過程造成學生受傷，反而會被家長告。使第一線教育人員在管教與自我保護間陷入兩難。

陳清義指出，絕大多數個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌慰問金，包括校長自掏腰包（32所）及家長會慰問（26所）。未申請主因在於制度門檻偏高，依現行《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》規定，未住院且治療未達三次者僅能領取3000元慰問金，導致不少教師認為程序繁瑣且補償有限，實質上難以彌補身心傷害。

此外，協會也指出，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達59所學校回報，甚至有43所學校指出曾出現反過來指責教師的情況。對此，校長協會呼籲，應正視校園內教師遭受暴力風險問題，建議擴大保障對象至代理、代課及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。