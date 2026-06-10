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遭高市府強制帶走住院治療？ 女師發聲「沒有選擇餘地、只能配合」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
老師示意圖。圖／AI生成
老師示意圖。圖／AI生成

高雄市一名國小女教師疑似不堪接二連三校事會議，多次透露輕生念頭，高市府本月4日「強勸」住院治療，引發強制送醫的疑慮。高市教育產業工會兩度申請探視關心，理事長何耿旭轉述女師說法，雖然沒到強制押送的地步，但大陣仗的包圍讓她「沒有選擇餘地，只能配合」。

女教師去年因涉入校事會議，一場接一場調查會議，讓她承受巨大心理壓力，原本舊案即將結案，未料她再遭檢舉，5月底接獲學校通知，6月3日即將召開校事會議調查程序，她因受不了打擊，自覺在崩潰邊緣，本月1日主動到岡山某地區醫院就醫，後被轉診到台南某醫學中心。

不過，就在3日校事會議召開前夕，她傳訊給教育局某高官，指她返校接受校事會議，就要在校園內輕生，學校緊急取消會議。

4日清晨，女師情緒尚未平復，在臉書發文詢問「學校的最高？」貼文一出，民眾立刻報案，警消、救護車趕赴學校，發現她不在校，衛生局當天下午找到她家裡，她正要出門看病回診，結果被帶走住院治療5天。

何耿旭表示，工會兩度前往探視，因院方規定無法直接進入病房，必須事先預約在會客室會面。

何耿旭說，問她「心情如何？」女師落淚說，雖沒到強制押送的地步，但市府人員近乎強迫式的勸說下，讓她感覺「沒有選擇餘地，只能配合」。女師也描述當時警察在場，她真的嚇到呆住，最終只能選擇坐上救護車配合前往醫院。

何耿旭透露，女師得知要進入新一輪校事會議「整個人就崩了」他指出，校事會議常讓當事人搞不清楚被投訴什麼案件，連開會都是臨時通知，「這種壓迫感讓老師很無力」。

何耿旭直言，教育現場已到全面崩壞，近年教師承受檢舉、調查及會議程序的壓力愈來愈大，即使部分個案未必直接涉及校事會議，但整體校園氛圍已受到影響。

何耿旭表示，現行制度下，家長濫訴檢舉零成本、錯了不須付出代價，只要敘述具體事實，學校幾乎都必須依法啟動校事會議調查。

「不依法啟動，就是違反規定」何耿旭說，校事會議帶來的最大影響是讓校園形成寒蟬效應「一個學校只要啟動一件，大家就嚇死了」許多教師轉向防禦性教學，面對學生問題傾向少管、少碰，避免爭議上身。

何耿旭說，如果老師都不管教小孩子，最終衝擊的是整個家教育體制，對那些認真、用心，對教育有理想的教師，更容易在長期壓力下產生嚴重內耗，更加印證南韓影集「鐵拳教育」裡，教權局督導所說的「如果大人怕小孩，這個世界就完蛋了」。

根據工會掌握資料，高雄市國中小每年啟動校事會議案件約150件，以全市約350所國中小估算，若將時間拉長到兩年觀察，幾乎大多數學校都曾面臨校事會議案件或調查壓力。

何耿旭認為，校事會議制度如何兼顧學生權益與教師合理保障，已成為教育主管機關必須正視的重要課題。

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高雄市 教師 工會

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