台灣首例花卉碳盤查 蝴蝶蘭種苗碳足跡出爐
農業部推動減碳，完成台灣首例花卉碳盤查，以外銷花卉主力蝴蝶蘭為模式作物，1株2.5寸蝴蝶蘭種苗的碳足跡，為0.4公斤二氧化碳當量（kg CO₂e），此盤查並已完成技術移轉。
農業部今天發布新聞稿表示，為呼應全球2050年淨零排放目標及國際市場減碳規範，依循「減量、增匯、循環、綠趨勢」4大核心主軸，推動農業部門低碳轉型。
農業部說，花卉創新園區研究發展中心率先以台灣外銷主力花卉品項「蝴蝶蘭」為模式作物，成功完成台灣首例花卉碳足跡盤查。
根據花創中心碳盤查結果，1株2.5寸蝴蝶蘭種苗，碳足跡為0.4公斤二氧化碳當量（kg CO₂e）。
農業部表示，完成蝴蝶蘭種苗碳盤查，不僅建立具體量化基準，更協助產業精準掌握排碳熱點，可作為後續減碳與管理的重要依據。
台灣蝴蝶蘭產業具高度國際競爭力，農業部統計，外銷比例高達8成以上，產值上看新台幣50億元，全球市場每3株蝴蝶蘭中，其中1株就來自台灣，且以種苗為主要出口型態。
農業部說，面對國際淨零排放趨勢，及各國逐步強化碳揭露與產品環境資訊要求，提前導入碳足跡盤查，不僅有助提升企業形象與產品附加價值，更能吸引重視永續的外銷市場，鞏固並強化台灣花卉產業的國際競爭優勢。
花創中心表示，這次盤查依環境部的指引，並透過訪談不同經營規模及產品樣態的業者，整合歸納蝴蝶蘭的關鍵生產流程；另蒐集各流程對應的二氧化碳排放當量，開發「蝴蝶蘭生產流程碳排熱點盤點程式」，可快速計算各流程碳排量及總量，目前已完成技術移轉。
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
▪疑不堪校事會議壓力 高雄國小老師發文問「這件事」送醫治療
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。