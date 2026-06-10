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台灣首例花卉碳盤查 蝴蝶蘭種苗碳足跡出爐

中央社／ 台北10日電

農業部推動減碳，完成台灣首例花卉碳盤查，以外銷花卉主力蝴蝶蘭為模式作物，1株2.5寸蝴蝶蘭種苗的碳足跡，為0.4公斤二氧化碳當量（kg CO₂e），此盤查並已完成技術移轉。

農業部今天發布新聞稿表示，為呼應全球2050年淨零排放目標及國際市場減碳規範，依循「減量、增匯、循環、綠趨勢」4大核心主軸，推動農業部門低碳轉型。

農業部說，花卉創新園區研究發展中心率先以台灣外銷主力花卉品項「蝴蝶蘭」為模式作物，成功完成台灣首例花卉碳足跡盤查。

根據花創中心碳盤查結果，1株2.5寸蝴蝶蘭種苗，碳足跡為0.4公斤二氧化碳當量（kg CO₂e）。

農業部表示，完成蝴蝶蘭種苗碳盤查，不僅建立具體量化基準，更協助產業精準掌握排碳熱點，可作為後續減碳與管理的重要依據。

台灣蝴蝶蘭產業具高度國際競爭力，農業部統計，外銷比例高達8成以上，產值上看新台幣50億元，全球市場每3株蝴蝶蘭中，其中1株就來自台灣，且以種苗為主要出口型態。

農業部說，面對國際淨零排放趨勢，及各國逐步強化碳揭露與產品環境資訊要求，提前導入碳足跡盤查，不僅有助提升企業形象與產品附加價值，更能吸引重視永續的外銷市場，鞏固並強化台灣花卉產業的國際競爭優勢。

花創中心表示，這次盤查依環境部的指引，並透過訪談不同經營規模及產品樣態的業者，整合歸納蝴蝶蘭的關鍵生產流程；另蒐集各流程對應的二氧化碳排放當量，開發「蝴蝶蘭生產流程碳排熱點盤點程式」，可快速計算各流程碳排量及總量，目前已完成技術移轉。

減碳 農業部 蝴蝶蘭

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