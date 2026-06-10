「鐵拳教育」揭校園霸凌 柯志恩籲教育部停止袖手旁觀

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，校園霸凌竟成教育縮影，國民黨立委柯志恩呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。

柯志恩說，近年來，台灣校園現場的「親師生」關係，正面臨前所未有的緊張與衝突，劇中那些重拳反擊、私法正義的橋段，看在飽受委屈的教育工作者眼裡，固然大快人心；但激情過後，我們更該正視畫面背後、真實存在於如今校園中，那份沉重、真實且令人嘆息的「教師無力感」。

柯志恩表示，第一線的老師夾在教學責任、家長過度期待、以及部分學生失序之間，動輒得咎、裡外不是人。當管教權限被無限縮小、當親師溝通演變成對立防備、當校園安全不斷出現破口，老師們的教學熱情被消磨殆盡，而最終承受代價的，絕對是我們的下一代。

柯志恩表示，戲劇中的解方以暴制暴，但現實的解方不可能、也絕對不能如此。然而，面對親師生三方的集體焦慮，教育部不能只是「旁觀者」，而必須成為「維護校園秩序」的主導者，真正建構一個能化解師生對立、重建和諧與信任的校園環境。

柯志恩表示，她之前向教育部提出的四項具體建議，並要求在3個月內提出回應。然而，面對校園現場充斥著基層教師的悲鳴，教育部的表現顯然十分消極、無力，甚至在關鍵時刻未能表達關心與支持，展現做全體教師後盾的態度與作為。