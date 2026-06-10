快訊

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

台北捷運北門站出口旁出現天坑 變電箱也陷落緊急開挖

聽新聞
0:00 / 0:00

「鐵拳教育」揭校園霸凌 柯志恩籲教育部停止袖手旁觀

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，校園霸凌竟成教育縮影，國民黨立委柯志恩呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。

柯志恩說，近年來，台灣校園現場的「親師生」關係，正面臨前所未有的緊張與衝突，劇中那些重拳反擊、私法正義的橋段，看在飽受委屈的教育工作者眼裡，固然大快人心；但激情過後，我們更該正視畫面背後、真實存在於如今校園中，那份沉重、真實且令人嘆息的「教師無力感」。

柯志恩表示，第一線的老師夾在教學責任、家長過度期待、以及部分學生失序之間，動輒得咎、裡外不是人。當管教權限被無限縮小、當親師溝通演變成對立防備、當校園安全不斷出現破口，老師們的教學熱情被消磨殆盡，而最終承受代價的，絕對是我們的下一代。

柯志恩表示，戲劇中的解方以暴制暴，但現實的解方不可能、也絕對不能如此。然而，面對親師生三方的集體焦慮，教育部不能只是「旁觀者」，而必須成為「維護校園秩序」的主導者，真正建構一個能化解師生對立、重建和諧與信任的校園環境。

柯志恩表示，她之前向教育部提出的四項具體建議，並要求在3個月內提出回應。然而，面對校園現場充斥著基層教師的悲鳴，教育部的表現顯然十分消極、無力，甚至在關鍵時刻未能表達關心與支持，展現做全體教師後盾的態度與作為。

霸凌 校園 柯志恩

延伸閱讀

南韓爆紅劇「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

【重磅快評】「鐵拳教育」裡的教保局 可能出現在台灣嗎？

社會對教育失序的集體吶喊

「鐵拳教育」爆紅 陳菁徽喻台教師壓力困境：教育部該認真看完

相關新聞

「鐵拳教育」揭校園霸凌 柯志恩籲教育部停止袖手旁觀

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，校園霸凌竟成教育縮影，國民黨立委柯志恩呼籲教育部，停止袖手旁觀，拿出專業與擔當，立即徹底檢討校事會議的存廢與制度改革、全面落實行政減量、保障教師合理的管教權責，強化校園心理輔導機制。唯有建立完備的體制，才能解決當前校園困境，找回教師的尊嚴與熱忱。

南韓劇集「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

探討校園衝突與教育體制的南韓劇集「鐵拳教育」近期爆紅，劇中「以暴制暴」情節意外引發國內教育工作者共鳴。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今在臉書表示，大快人心的共鳴背後，同時凸顯台灣校園中沉重且真實的教師無力感。教育部在面對親師生的集體焦慮時不應袖手旁觀，而須拿出專業與擔當，之即檢討校事會議制度，成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。

宜蘭縣府通過預算調升國小師課後照顧鐘點費 附幼預計明年納入

現在當老師辛苦，為了鼓勵教師願意留下來課後照顧，宜蘭縣政府決定調升國小白天跟晚上的課後照顧班，及夜光天使班教師鐘點費，追溯自去年9月給錢，讓國小老師超開心，但是附幼老師卻未比照調高，感到不平。縣府教育處今天表示，因為預算科目不同，幼教部分預計爭取明年納入。

「水鬼抓交替」也可以有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

暑假即將到來。由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於27日至8月16日在台灣戲曲中心登場。本屆藝術節以「穿越小戲台」為主題，邀請劇評人吳岳霖策畫，從「陪伴孩子認識戲曲」出發，拆解戲曲中的身段、故事與後場音樂等元素，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲演出等形式，打造9檔風格各異的兒童戲曲作品，邀請大小朋友一起穿越不同形式的小戲台。

喪屍煙彈氾濫 半個月查獲188名青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

國內新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）氾濫，行政院6月4日提出毒品及毒駕防制專案報告，將加強查緝和重懲。國教行動聯盟今天召開記者會指出，新興毒品治理不能只靠列管、查緝與重罰，除強化毒品分級、前驅物管理及檢驗制度外，更應補足三大缺口，包括防止青少年淪為共犯、接住離校及高風險少年，以及建立新興毒品預警機制。

「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。