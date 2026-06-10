南韓爆紅劇「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

探討校園衝突與教育體制的南韓劇集「鐵拳教育」近期爆紅，劇中「以暴制暴」情節意外引發國內教育工作者共鳴。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今在臉書表示，大快人心的共鳴背後，同時凸顯台灣校園中沉重且真實的教師無力感。教育部在面對親師生的集體焦慮時不應袖手旁觀，而須拿出專業與擔當，之即檢討校事會議制度，成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。

她說，戲劇裡的重拳反擊與私法正義雖讓飽受委屈的第一線教師感到短暫宣洩，激情過後，社會須更正視校園內真實存在的困境。當教師被夾在沉重的教學責任、家長無限上綱的過度期待及部分學生的失序行為之間，管教權無限限縮、親師溝通變成對立與防備，校園「親師生」關係正面臨前所未有的緊張與衝突。

柯志恩表示，當校園安全網不斷出現破口，教師教學熱情消磨殆盡；倘若教育體制持續惡化，最終承受慘痛代價的絕對是我們的下一代。上月她已向教育部提出四項要求，希望三個月內明確回應。但教育部至今消極無力，沒有展現出應擔起全體教師最強後盾的態度與作為。

「面對親師生三方的集體焦慮，教育部絕對不能袖手旁觀」，柯認為，戲劇的解方是以暴制暴，現實則不可能。校園不應淪為角力場，但絕對需要一個有尊嚴的教學環境、資源充足的輔導機制及充滿信任的親師溝通管道。她嚴正呼籲教育部，應立即檢討「校事會議」制度、全面落實行政減量，將寶貴時間還給專業教學與學生陪伴。

她也主張，須以明確法規保障教師合理的管教權責，讓老師在面對失序行為時，「敢管且無後顧之憂」，同時挹注充足經費與專業人力強化校園心理輔導機制，完善接住每位需要幫助的師生。唯有建立完備且健康的教育體制才能根本解決當前困境，化解師生對立，找回教育工作者應有的尊嚴與熱忱。