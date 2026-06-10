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少子女化 教師工會籲降班級人數、小校增教師編制

中央社／ 台北10日電

高雄市宜蘭縣等12個縣市教師工會今天共同發布新聞稿，呼籲在少子女化趨勢下，中央和地方政府應合作調降「大校」的班級人數，並增加「小校」的員額編制，落實精緻教育。

12個縣市教師工會今天共同發布新聞稿指出，少子女化是調整班級人數、教師員額計算的契機，應全面實施「大校降人數、小校增編制」，才能回應家長參與度提高、特殊教育學生增加、課綱多元學習的挑戰。

教師工會指出，班級人數過多，會造成教師輔導、管教負擔過重，難以兼顧學生的個別差異。隨著學生人數減少，校園硬體與教室空間有很多餘裕，建議將現行國小每班29人、國中每班30人，都一舉調降到每班25人，再分階段往20人邁進。

新竹等少數都會區，人口仍呈現增加的趨勢。但教師工會認為地方政府可透過及早精算人口、總額管制、分發限制等配套因應，不該因此拖延全國推動小班化教育的進程。

至於偏鄉、離島地區，學生人數減少直接影響到教師員額，留下的教師不得不面對長時數的非專長教學，以及瑣碎的行政工作，連帶犧牲學生的受教品質。

教師工會建議修正「員額編制準則」，從寬認定小校員額編制，保障最低教師員額，確保學校開得出課程、有人承擔行政職務。

今天共同發出新聞稿的教師工會包含高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、花蓮縣各級學校產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、台南市教育產業工會、澎湖縣教師職業工會、金門縣教師職業工會、連江縣教師職業工會。

教師 宜蘭縣 高雄市

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