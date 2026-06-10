宜蘭縣調升國小師課後照顧鐘點費 附幼預計明年納入

現在當老師辛苦，為了鼓勵教師願意留下來課後照顧，宜蘭縣政府決定調升國小白天跟晚上的課後照顧班，及夜光天使班教師鐘點費，追溯自去年9月給錢，讓國小老師超開心，但是附幼老師卻未比照調高，感到不平。縣府教育處今天表示，因為預算科目不同，幼教部分預計爭取明年納入。

由於行政院已經修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，宜蘭縣教師職業工會及部分縣議員向縣政府爭取調整各項課後輔導的鐘點費，縣府教育處陸續從國中以下逐步進行調整，國中部分從這學期起已經從450元調升至540元。

針對國小部分主要是課後照顧班（包括白天與晚上）及夜光天使班，縣政府編列追加預算1500萬元，日前獲縣議會審議通過，教師在下午4時前（例如周三下午）鐘點費從336元調升至405元，4時後由400元調升至480元，而且回溯追補至去年9月開始起算，預計今年7月前就會給錢。

美中不足是，國小附幼教師卻未納入調升範圍，幼教師照顧小朋友勞心勞力，宜蘭縣教師職業工會要求應該比照國小教師一起調高。縣府教育處今天說，中央針對學齡前的課後延長照顧補助重點尚未調整，縣府體恤幼教師的辛苦，將爭取納入明年度預算，鼓勵教師照顧優質下一代。