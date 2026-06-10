爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，國民黨立委陳菁徽今日表示，今年五月底高雄有位國小老師因壓力而選擇離開人世，悲劇提醒著不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。她也呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇，台灣的教育環境正一步一步朝向南韓教育困境的方向發展，但有時間可改變。

2026-06-10 08:49