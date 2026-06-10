快訊

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南多所學校也獲核定辦理新南向移地訓練交流計畫，涵蓋網球、羽球、籃球及帆船等項目，將赴馬來西亞、泰國等國家進行交流與訓練。圖／南市體育局提供
台南多所學校也獲核定辦理新南向移地訓練交流計畫，涵蓋網球、羽球、籃球及帆船等項目，將赴馬來西亞、泰國等國家進行交流與訓練。圖／南市體育局提供

為推動校園體育發展、培養學生多元運動能力，台南市政府體育局積極爭取運動部補助，並編列市府配合款共同推動相關計畫，其中，114學年度已獲核定辦理高爾夫、山野教育、民俗體育及新南向國際交流等多項方案，目前均依計畫內容推動中。

體育局長陳良乾表示，各項計畫延續歷年成果，並結合12年國教素養導向精神，持續深化校園體育教育，像是山野教育推廣計畫透過登山體驗、戶外探索及課程發展，引導學生建立親山、敬山觀念，同時促進跨校交流及教師專業成長，落實戶外教育精神。

此外，高爾夫運動推動計畫則配合SH150方案，補助學校成立運動代表隊及社團，透過系統化訓練與課程安排，增加學生參與運動機會，培養規律運動習慣，提升體適能與運動技能；民俗體育扎根計畫更鼓勵學校將扯鈴、跳繩及舞龍舞獅等傳統運動融入課程與活動，兼顧文化傳承。

體育局說，台南多所學校也獲核定辦理新南向移地訓練交流計畫，涵蓋網球、羽球、籃球及帆船等項目，將赴馬來西亞、泰國等國家進行交流與訓練，藉此提升學生競技實力與國際視野，並促進體育文化雙向交流。

陳良乾強調，中央與地方共同投入資源，有助學校穩定推展多元體育課程與活動，未來將持續結合地方特色與教育需求，打造更完善的校園體育環境，培育兼具健康體魄、團隊合作及國際視野的優秀人才。

為推動校園體育發展、培養學生多元運動能力，台南市政府體育局積極爭取運動部補助，並編列市府配合款共同推動相關計畫，包含高爾夫、山野教育、民俗體育等。圖為關廟文和實小師生前往山野教育。圖／南市體育局提供
為推動校園體育發展、培養學生多元運動能力，台南市政府體育局積極爭取運動部補助，並編列市府配合款共同推動相關計畫，包含高爾夫、山野教育、民俗體育等。圖為關廟文和實小師生前往山野教育。圖／南市體育局提供

台南 運動 體育

延伸閱讀

中信國際學校從新北、臺南、南科校區出發 建構K-12國際教育版圖

高雄大學、中山高中簽MOU 攜手培育跨域人才

中山工商打造運動科學培育模式 運動、技能、升學三軌並進培育全方位人才

東泰高中四軌並進 拚國際人才

相關新聞

「水鬼抓交替」也可以有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

暑假即將到來。由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於27日至8月16日在台灣戲曲中心登場。本屆藝術節以「穿越小戲台」為主題，邀請劇評人吳岳霖策畫，從「陪伴孩子認識戲曲」出發，拆解戲曲中的身段、故事與後場音樂等元素，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲演出等形式，打造9檔風格各異的兒童戲曲作品，邀請大小朋友一起穿越不同形式的小戲台。

喪屍煙彈氾濫 半個月查獲188名青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

國內新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）氾濫，行政院6月4日提出毒品及毒駕防制專案報告，將加強查緝和重懲。國教行動聯盟今天召開記者會指出，新興毒品治理不能只靠列管、查緝與重罰，除強化毒品分級、前驅物管理及檢驗制度外，更應補足三大缺口，包括防止青少年淪為共犯、接住離校及高風險少年，以及建立新興毒品預警機制。

「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀。

「鐵拳教育」爆紅 陳菁徽喻台教師壓力困境：教育部該認真看完

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，國民黨立委陳菁徽今日表示，今年五月底高雄有位國小老師因壓力而選擇離開人世，悲劇提醒著不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。她也呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇，台灣的教育環境正一步一步朝向南韓教育困境的方向發展，但有時間可改變。

濫訴風暴／一句關心換來40項投訴 師訴願翻案卻傷痕累累

聯絡簿一句關心「數學是不是練習較少？」竟換來家長40多項瘋狂投訴，讓一名資深教師被貼「不適任教師」標籤、痛失考績。她不甘受辱、自費數萬元請律師提訴願，最近成功撤銷申誡，她卻傷痕累累不知道怎麼當老師了。將近2年的煎熬，濫訴家長、調查失當人員卻不必承擔相對應責任，這不只是一名教師的委屈，校事會議制度到底出了什麼問題？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。