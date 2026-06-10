爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流
為推動校園體育發展、培養學生多元運動能力，台南市政府體育局積極爭取運動部補助，並編列市府配合款共同推動相關計畫，其中，114學年度已獲核定辦理高爾夫、山野教育、民俗體育及新南向國際交流等多項方案，目前均依計畫內容推動中。
體育局長陳良乾表示，各項計畫延續歷年成果，並結合12年國教素養導向精神，持續深化校園體育教育，像是山野教育推廣計畫透過登山體驗、戶外探索及課程發展，引導學生建立親山、敬山觀念，同時促進跨校交流及教師專業成長，落實戶外教育精神。
此外，高爾夫運動推動計畫則配合SH150方案，補助學校成立運動代表隊及社團，透過系統化訓練與課程安排，增加學生參與運動機會，培養規律運動習慣，提升體適能與運動技能；民俗體育扎根計畫更鼓勵學校將扯鈴、跳繩及舞龍舞獅等傳統運動融入課程與活動，兼顧文化傳承。
體育局說，台南多所學校也獲核定辦理新南向移地訓練交流計畫，涵蓋網球、羽球、籃球及帆船等項目，將赴馬來西亞、泰國等國家進行交流與訓練，藉此提升學生競技實力與國際視野，並促進體育文化雙向交流。
陳良乾強調，中央與地方共同投入資源，有助學校穩定推展多元體育課程與活動，未來將持續結合地方特色與教育需求，打造更完善的校園體育環境，培育兼具健康體魄、團隊合作及國際視野的優秀人才。
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