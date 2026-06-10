「水鬼抓交替」也有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

暑假即將到來。由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於27日至8月16日在台灣戲曲中心登場。本屆藝術節以「穿越小戲台」為主題，邀請劇評人吳岳霖策畫，從「陪伴孩子認識戲曲」出發，拆解戲曲中的身段、故事與後場音樂等元素，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲演出等形式，打造9檔風格各異的兒童戲曲作品，邀請大小朋友一起穿越不同形式的小戲台。

策展人吳岳霖表示，這一代人認識傳統戲曲的方式，多半是透過電視播出與廟口野台戲接觸，但長大後想想，那些戲曲演出內容未必適合兒童觀賞。因此對於首屆兒童戲曲藝術節的策畫，不只是年齡上的分級，更重要的是重新尋找與孩子溝通的方法與入口，創作反映這個世代兒童與親子關心在乎的議題。同時，他也強調陪伴的重要性，兒童戲曲藝術節不只是給孩子觀看，也要讓不熟悉戲曲的大人，重新感受到如兒童般的新奇與想像。

入選台灣品牌團隊的台北木偶劇團，將榮獲第34屆傳藝金曲獎最佳導演及主演的《水鬼請戲》重新打造，升級推出科技版《水鬼請戲．臨水之界》，以嘉義鹿堀溝「水鬼抓交替」傳說為靈感，融合傳統布袋戲操偶、北管音樂與科技光影，打造沉浸式水底空間，帶領觀眾穿梭陰陽交界，感受亡者與生者間未竟的情感與思念。

《小丑八怪－蘭後呢？》結合戲曲身段、雜耍與高空特技，以「非刻板英雄」重新詮釋花木蘭傳奇。台北海鷗劇場《吟遊詩人忘了說故事》以歌仔戲「做活戲」概念為靈感，融合即興劇演出，用睡前說故事的方式，邀請現場觀眾共同參與創作過程。浩明創意工作室《今天的營業時間即將結束》則將時空拉至未來世界，想像歌仔戲已經消失，只能成為博物館的展覽，以「博物館驚魂夜」的概念，讓歌仔戲前後場角色在深夜裡再次復活、重返舞台。

傳藝中心表示，首屆兒童戲曲藝術節將從故事、身段、後場音樂與互動體驗出發，讓每部作品成為通往戲曲遊樂園的入口，邀請觀眾在遊戲與觀看之間穿梭其中，重新發現戲曲與生活相遇的方式。

●「2026兒童戲曲藝術節」節目詳細資訊請至國立傳統藝術中心官網查詢，購票洽OPENTIX售票系統。