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喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國教行動聯盟今召開記者會指出，新興毒品治理不能只靠列管、查緝與重罰，呼籲政府補足防止青少年淪為共犯、接住高風險少年及建立預警機制等三大缺口。記者柯美儀／攝影
國教行動聯盟今召開記者會指出，新興毒品治理不能只靠列管、查緝與重罰，呼籲政府補足防止青少年淪為共犯、接住高風險少年及建立預警機制等三大缺口。記者柯美儀／攝影

國內新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）氾濫，行政院6月4日提出毒品及毒駕防制專案報告，將加強查緝和重懲。國教行動聯盟今天召開記者會指出，新興毒品治理不能只靠列管、查緝與重罰，除強化毒品分級、前驅物管理及檢驗制度外，更應補足三大缺口，包括防止青少年淪為共犯、接住離校及高風險少年，以及建立新興毒品預警機制。

國教盟理事長王瀚陽表示，司法院5月22日公布的《少年事件處理法》修法草案，未納入成年人利用少年共同犯罪的相關規範，但警政署近期半個月專案緝毒就查獲188名涉案青少年及學生，顯示問題不容忽視。目前成年人與少年涉及同一案件時，往往分由不同程序處理，容易影響證據整合及向上追查幕後犯罪集團，因此呼籲立法院修法增訂相關機制，讓檢警能更有效追查利用少年從事毒品、詐欺等犯罪的成年人。

國教盟引用國衛院研究指出，曾使用非法藥物的國中生多處於弱勢環境，35%曾中斷就學、25.6%來自低收入家庭，且35%在4年內再次被通報。

王瀚陽表示，《學生輔導法》第11條增置專業輔導及督導人員條文雖已修法通過，但至今尚未施行，影響校園輔導量能；面對長期缺課、涉毒、涉詐或疑似遭幫派吸收等高風險少年，以及中輟學生較高的用毒風險，政府應強化校園與校外支持系統，避免輔導斷鏈。

台灣共善促進協會秘書長張文昌說，少年涉毒問題不應只停留在學生懲處、校安通報或司法處遇，更應從源頭防堵。根據國健署統計，去年每月約有4萬名青少年使用電子煙，而近半年來苗栗、桃園也陸續傳出國小學童吸食電子煙事件，常見情況是學生透過網路向匿名賣家購買，再帶進校園與同學分享。

張文昌說，依托咪酯等新興毒品近年大量流入青少年族群，電子煙已成為重要載具與傳播管道之一，呼籲政府加強電子煙查緝與防制，從源頭降低青少年接觸毒品風險。

行政院青年諮詢委員陳渝淇表示，依托咪酯不會是最後一種新興毒品，若政府總是在事件爆發後才列管，往往趕不上毒品快速變異與流通。對家長而言，毒駕不只是新聞事件，更是孩子通學與民眾日常生活中的潛在風險。因此，政府除重懲毒駕外，也應建立新興毒品早期預警機制，強化校園、家庭與社區的風險辨識能力，在毒品進入孩子生活圈前及早發現、及早介入。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 少年事件處理法 警政署

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