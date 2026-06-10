快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀

韓劇「鐵拳教育」近日在社群網站上引發討論，不少網友對當中劇情深有同感。王鴻薇表示，最近有人推薦她一定要看鐵拳教育，昨晚看了第一集，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沈淪現況。

王鴻薇說，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢。

王鴻薇強調，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長（鄭英耀）了。」

王鴻薇 鄭英耀 韓劇

延伸閱讀

國中生看《鐵拳教育》竟喊「學到了」 老師嚇壞：根本是搗亂靈感

【重磅快評】「鐵拳教育」裡的教保局 可能出現在台灣嗎？

校園逆淘汰 教師尊嚴的輓歌

社會對教育失序的集體吶喊

相關新聞

「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀。

「鐵拳教育」爆紅 陳菁徽喻台教師壓力困境：教育部該認真看完

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，國民黨立委陳菁徽今日表示，今年五月底高雄有位國小老師因壓力而選擇離開人世，悲劇提醒著不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。她也呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇，台灣的教育環境正一步一步朝向南韓教育困境的方向發展，但有時間可改變。

濫訴風暴／一句關心換來40項投訴 師訴願翻案卻傷痕累累

聯絡簿一句關心「數學是不是練習較少？」竟換來家長40多項瘋狂投訴，讓一名資深教師被貼「不適任教師」標籤、痛失考績。她不甘受辱、自費數萬元請律師提訴願，最近成功撤銷申誡，她卻傷痕累累不知道怎麼當老師了。將近2年的煎熬，濫訴家長、調查失當人員卻不必承擔相對應責任，這不只是一名教師的委屈，校事會議制度到底出了什麼問題？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。