「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀。

韓劇「鐵拳教育」近日在社群網站上引發討論，不少網友對當中劇情深有同感。王鴻薇表示，最近有人推薦她一定要看鐵拳教育，昨晚看了第一集，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沈淪現況。

王鴻薇說，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢。

王鴻薇強調，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長（鄭英耀）了。」