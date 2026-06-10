國台交培養青年指揮 大衛辛曼線上親授心法

國立台灣交響樂團培養青年指揮，力邀美國指揮大師大衛．辛曼（DavidZinman）舉行線上指揮大師班，透過國台交數位音樂廳的配備即時連線，指導台灣3名指揮學子。

將滿90歲的大衛．辛曼是美國知名指揮家，多次獲得葛萊美獎項，歷任鹿特丹愛樂、蘇黎世音樂廳管弦樂團等樂團音樂總監；他也致力音樂教育，持續在美國阿斯本（Aspen）音樂節、蘇黎世等地舉行指揮大師班，培育許多優秀青年指揮，包括國台交首席客席指揮水藍以及旅美指揮陳美安等，都曾受教於門下。

水藍表示，辛曼已年近90歲，雖然因身體健康狀況近年沒有登台指揮，但他的音樂思維依舊清晰敏銳，對作品見地成熟，「我跟國台交提出透過線上方式舉辦大師班的構想，希望辛曼一生的音樂智慧，能夠分享給台灣年輕音樂家。」

這次大師班也是辛曼首度以線上形式進行大師班教學，從18歲到35歲台灣青年指揮報名中，由大師親自選出3人，包括目前就讀柏林藝術大學的廖尚璟、就讀師大音樂系博士班的廖武俊，及畢業於北教大音樂學系碩士班的蔡明叡。

國台交團長歐陽慧剛表示，這次大師班在數位技術層面挑戰極高，不僅須確保高品質音訊與影像傳輸，也要克服聲音回放、訊號延遲及視聽同步等問題。國台交將透過專業團隊結合高規格收音設備與影音系統，導入低延遲且高音質的連線技術進行測試與調整，力求打造接近現場的教學環境。

根據國台交發布的新聞資料，國台交也將開放6月16至18日三場次免費旁聽，自即日起接受旁聽線上報名，相關資訊可參考國台交官網https://reurl.cc/xWVq9b 。