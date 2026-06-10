「鐵拳教育」爆紅 陳菁徽喻台教師壓力困境：教育部該認真看完

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，國民黨立委陳菁徽今日表示，今年五月底高雄有位國小老師因壓力而選擇離開人世，悲劇提醒著不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。她也呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇，台灣的教育環境正一步一步朝向南韓教育困境的方向發展，但有時間可改變。

陳菁徽引用韓劇「鐵拳教育」的台詞，表示「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了」，該劇用戲劇方式呈現出「充滿校園霸凌、家長過度干預、師生關係日益緊張」的南韓教育界。為何該漫改劇會在近日引發這麼大的共鳴，是因為壞學生被正義修理，讓觀眾感到痛快？是因為揭穿為了地位濫用權力的老師真面目？又或者，是因為那些以愛為藉口、過度介入校園的「恐龍家長」，被狠狠地再教育？

陳菁徽說，她認為是，也不是。但這部戲，確實演出現實生活中沒人敢述說的事實。她說，哪怕是萬分之一的程度，是否曾像恐龍家長一樣，以愛孩子之名，無形中傷害了老師、干擾了教育專業？是否有好好陪伴孩子，聽他們分享一天的生活，聽見他們內心真正想說的話？是否有把正確、健康的價值觀傳遞給他們，讓他們在尊重自己，也尊重別人的環境中慢慢長大？

陳菁徽說，戲中最有名的一句台詞是：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」但真正刻在她心裡的，卻是另一句話：「老師有義務將學生引導到正確的方向。」正因為老師工作如此神聖，對國家整體發展至關重要，而這分責任得以讓人尊敬。

陳菁徽表示，可曾幾何時，這分責任不再是使命，反成了壓垮老師的最後一根稻草？以南韓為例，近6年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，也正因如此，「鐵拳教育」才會引起整個亞洲社會的共鳴。或許台灣還沒有走到那樣的地步，但不能假裝自己沒有看見警訊。

陳菁徽表示，今年5月底，高雄就有位國小老師因壓力而選擇離開人世。這樣的悲劇，提醒著不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。

陳菁徽說，劇中的教育部長有段台詞說：「因教權受到侵害，而選擇結束生命的老師們，以及如今仍飽受痛苦的老師們，我代表教育部，向各位真誠地道歉。」她呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇。台灣的教育環境正一步一步朝向南韓教育困境的方向發展，不一樣的是，台灣或許還有時間改變。請拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

陳菁徽強調，義務教育，是讓那些沒有更多學習資源的孩子，能夠有最最最基本的受教權。老師有義務將學生引導到正確的方向，那麼身為民意代表，也有義務將國家引導到正確的方向。