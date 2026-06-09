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中信國際學校從新北、臺南、南科校區出發 建構K-12國際教育版圖

文／ 中信國際學校 提供

打造從幼兒園到高中全階段國際教育學習環境，「中信國際學校」共有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，搭配專業的國內外名校升學輔導團隊，歷屆學生錄取多所世界百大頂尖名校，如美國西北大學、密西根大學、喬治城大學、紐約大學、加州大學聖地牙哥分校、德州大學奧斯汀分校，英國的倫敦大學學院、倫敦國王學院以及澳洲雪梨大學、墨爾本大學。期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。

中信國際學校在幼兒園與小學階段，透過大量繪本閱讀與情境式教學，引導孩子練習表達、傾聽與思考。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校在幼兒園與小學階段，透過大量繪本閱讀與情境式教學，引導孩子練習表達、傾聽與思考。 圖／中信國際學校 提供

「英語力不等於國際力，學了不等於學會。」中信國際學校教育長Stella強調，國際教育的關鍵在於孩子的閱讀素養、生活習慣與品格養成。在幼兒園與小學階段，透過大量繪本閱讀與情境式教學，引導孩子練習表達、傾聽與思考。中信國際學校也設立PRM（Parents Relationship Management）部門，建構完善親師溝通機制，重視每位孩子的個別差異，陪伴其穩定成長。

中信國際學校鼓勵學生依興趣參與樂團，透過團隊合作與大型展演活動，培養領導力、表達力與解決問題能力。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校鼓勵學生依興趣參與樂團，透過團隊合作與大型展演活動，培養領導力、表達力與解決問題能力。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校重視語言、閱讀、藝術、運動與科學，整合美國Common Core課程架構，學生與美國同步學習，高中階段更為學生量身打造課表，開設AP大學先修課程如英文、統計、歷史、微積分等，並建構完整的國際升學輔導系統，強化進入國內外名校的競爭力。

協助學生探索興趣與熱情，中信國際學校鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與樂團、運動社團與競賽代表隊，透過團隊合作、對外競賽與大型展演活動，培養領導力、表達力與解決問題能力，讓學習走出教室、邁向更大的舞台，也為未來申請理想大學預作準備。

中信國際學校以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。 圖／中信國際學校 提供

結合中信金融管理學院與中信科技大學的高教資源，中信國際學校由新北市私立中信高級中學、臺南市中信國際實驗教育機構、臺南市中信國際小學(立案申請中)共同組成，將雙語教育與科技素養向下扎根，為銜接國際課程打下深厚基礎。從幼兒園到高中，以完整的國際教育課程、品格教育與多元發展環境，陪伴孩子在音樂、藝術、運動與學術領域均衡發展，透過專業升學輔導，協助學生前進海內外理想大學。立足臺灣、放眼世界，成為具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。

中信國際學校以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校與親子天下將於6月27、28日於臺北、臺南舉辦免費國際教育講座，分享如何陪伴孩子發掘興趣、建立自信，在探索中培養學習熱情，在成長中拓展國際視野。歡迎想更深入了解國際教育與中信國際學校的家長踴躍報名參加。詳細資訊可至中信國際學校官網查詢。報名官網

【臺北場】
時間：2026年6月27日（六）14:00
地點：政大公企中心（臺北市大安區永康里金華街187號2樓）
【臺南場】
時間：2026年6月28日（日）14:30
地點：臺南遠東香格里拉飯店（臺南市東區大學路西段89號9樓）

中信國際學校官方網站：https://is.ctbc.edu.tw/

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