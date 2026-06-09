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警專學生在宿舍爽抽電子煙 校方：記過函送衛生局裁罰

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警察專科學校。本報資料照
警察專科學校。本報資料照

警察專科學校一名學生被網路貼文指控在宿舍吸食電子煙警專今表示，經查該生吸食電子菸，但無依托咪酯類行為反應，已依校規記過，並函送衛生局裁罰。

網路貼文指出，警專一名學生在校內民權樓寢室吸食電子煙，影響室友生活及健康，有學生已向隊部反應；但該名學生疑有特殊背景，部分同學感到壓力，不少人選擇低調隱忍，不願公開發聲，校內幹部疑偏袒或消極處理。網友也上傳影片，片中一名年輕男子蹲在地上，大口抽電子煙，邊滑手機邊吞雲吐霧。

警專表示，事件發生在今年1月，校方獲悉後立即調查懲處，經查該生吸食電子菸，但無依托咪酯類行為反應，已依校規分別記過一次、記過二次，函送衛生局依法裁罰；對於網傳該生涉毒及具特殊背景，經查當事人、同儕及相關人員，並無所指稱爭議。

警專指出，對於毒品、電子菸及各類違法違紀，一向採零容忍態度，持續加強法治教育及反毒宣導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電子煙 衛生局 宿舍 警專

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