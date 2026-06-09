警專學生在宿舍爽抽電子煙 校方：記過函送衛生局裁罰

警察專科學校一名學生被網路貼文指控在宿舍吸食電子煙，警專今表示，經查該生吸食電子菸，但無依托咪酯類行為反應，已依校規記過，並函送衛生局裁罰。

網路貼文指出，警專一名學生在校內民權樓寢室吸食電子煙，影響室友生活及健康，有學生已向隊部反應；但該名學生疑有特殊背景，部分同學感到壓力，不少人選擇低調隱忍，不願公開發聲，校內幹部疑偏袒或消極處理。網友也上傳影片，片中一名年輕男子蹲在地上，大口抽電子煙，邊滑手機邊吞雲吐霧。

警專表示，事件發生在今年1月，校方獲悉後立即調查懲處，經查該生吸食電子菸，但無依托咪酯類行為反應，已依校規分別記過一次、記過二次，函送衛生局依法裁罰；對於網傳該生涉毒及具特殊背景，經查當事人、同儕及相關人員，並無所指稱爭議。

警專指出，對於毒品、電子菸及各類違法違紀，一向採零容忍態度，持續加強法治教育及反毒宣導。

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