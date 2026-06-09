壓力大、厭學比例連3年攀升 6成學生心情不好先找AI

教育部投入117億元打造AI人才方舟計畫，孩子卻在真實世界裡愈來愈孤單。「親子天下」今天公布國中小學生學習與生活調查，結果顯示學生壓力感與不喜歡上學的比例持續攀升。不僅近半數學生自認壓力大，超過4成不喜歡上學，認為遇到困難時「沒有人可以求助」的比例更在3年間暴增近4倍。選擇向AI傾訴心事的學生更高達6成，已超越向老師求助。

調查發現，覺得自己「壓力大」或「非常大」的中小學生比率，從2024年的36%、2025年的44%，上升至2026年的47%，3年增加11個百分點；而回答「不喜歡」或「非常不喜歡」上學的比率，也從2024年的31%、2025年的37%，增至2026年的43%，呈現連續3年上升趨勢。學生目前最大的煩惱來源為國中教育會考，占43%，其次為擔心在校成績不好38%，以及不知道未來能做什麼25%。

新北市福和國中校長陳君武表示，大人口說「適性發展、容許犯錯」，但會考現實卻是差一、兩題就與理想學校失之交臂。加上，這一代的學生是數位原住民，習慣即時回饋、立刻滿足，但學習本身是「延遲滿足」的歷程；因此當學習成就的回應成就感落差拉大，學生的身心就更痛苦。

在人際方面，遇到困難時認為「沒有人可以求助」的學生比率，從2024年的6%大幅增加至2026年的23%，3年增加17個百分點。值得注意的是，AI逐漸取代部分傳統支持角色，針對「當我心情不好、覺得學習很挫折時」找誰傾訴的問題，60%學生選擇AI，僅40%選擇老師，其中以國中女生最明顯，高達73%傾向找AI傾訴，選擇老師者僅27%。

調查也發現，「獨處世代」現象逐漸浮現，53％學生認為待在房間滑手機、追劇或打電動，比和朋友出門更快樂放鬆；36％過去1個月不曾與朋友外出遊玩，29％認為現實生活中沒有人了解自己，24％表示想到與人互動就感到疲累。心理師陳雪如把這種狀態叫做「營業中」模式，在學校必須不斷應對課業、人際關係及各種期待，長時間維持高度警覺與社交運作，消耗大量心理能量。回到家後選擇滑手機、追劇或沉浸網路世界，「沉迷手機是假議題」，某種程度上是一種社交退縮與自我調適的表現。

此外，AI已成為學生生活的一部分，使用率高達92%。不過，當被問及「如果AI出錯，誰該負責」時，仍有半數學生回答「不知道」或「沒想過」。調查同時發現，有9%的學生曾直接將AI生成的答案當作作業繳交，其中國中生占11%，高於國小生的6%。

陳君武談到AI教育，認為應思考AI與人之間的連結，以及如何避免在AI愈來愈普及、愈來愈實用的情況下，人反而變得更加孤單。目前AI教育相關工作仍由不同單位分頭進行，例如資訊科技相關單位主要從科技面向推動，但AI素養教育涉及科技、教育與人文等多個層面，未來仍需要跨領域整合，才能建立完整的AI教育體系。

陳君武說，AI素養教育的重點，不只是教學生如何使用AI，更重要的是教導學生如何正確運用AI，以及理解AI可能提供錯誤資訊。未來課程設計應引導學生培養判讀能力，例如學會辨識假訊息、查證資訊來源，建立媒體識讀與批判思考能力，「如何使用AI」比「會使用AI」更重要。

該調查採網路問卷與紙本問卷並行，調查時間為2026年3月2日至4月8日，共回收全台651所國中小、1萬2470份有效樣本。