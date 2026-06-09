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台灣第一次！國台交攜手90歲美國指揮大師 舉辦越洋線上指揮大師班

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國台交將攜手美國一代指揮大師大衛．辛曼首辦越洋跨洲線上指揮大師班。圖／國台交提供
國台交將攜手美國一代指揮大師大衛．辛曼首辦越洋跨洲線上指揮大師班。圖／國台交提供

國立台灣交響樂團宣布，將於6月16至18日舉辦「NTSO大衛．辛曼（David Zinman）線上指揮大師班」，透過數位連線形式，跨越台灣與美國紐約12小時時差，邀請國際指揮越洋舉辦大師班。本次大師班將為辛曼首度以線上形式進行大師班教學，由大師親自選出接受指導者。

大衛．辛曼為當代國際樂壇極具影響力之指揮大師，歷任鹿特丹愛樂、蘇黎世音樂廳管弦樂團等世界頂尖樂團音樂總監，長年活躍於歐美重要音樂舞台。其出版之唱片更是不計其數，除卓越的演出成就外，亦長期致力於音樂教育，長期在美國阿斯本Aspen、瑞士蘇黎世所主持之指揮大師班享譽國際，培育無數優秀青年指揮，對全球音樂界貢獻深遠。

國台交首席客席指揮水藍曾受教於辛曼大師，而上周末甫與國臺交合作演出的旅美指揮陳美安，亦於Aspen接受過大師指導。水藍表示，辛曼雖已年近90，因身體健康狀況近年未登台指揮，但其音樂思維仍然清晰敏銳，對作品的洞察更臻圓熟。基於對大師藝術資產傳承的重視，水藍向國臺交提出透過線上方式舉辦大師班的構想，期望將辛曼累積一生的音樂智慧分享給年輕音樂家。

國台交迅速回應此一構想，並與辛曼之子、同時為專業古典音樂錄音師的Paul Zinman展開密切合作，針對跨洲連線與技術細節進行討論。經過緊湊規劃後，這項跨洲線上指揮大師班即將正式登場。活動期間，獲選之青年指揮將於國台交位於台中霧峰的數位音樂廳實際指揮國立台灣交響樂團，並即時接受遠在紐約的辛曼大師指導，實現跨距離、即時互動的深度教學。

國台交團長歐陽慧剛表示，本次大師班在技術層面挑戰極高，遠超過一般單向直播。不僅須確保高品質音訊與影像傳輸，亦需克服聲音回授、訊號延遲及視聽同步等問題。國臺交特別委託專業團隊，結合高規格收音設備與影音系統，並導入低延遲且高音質的連線技術進行測試與調整，力求打造接近現場的教學環境，展現高度專業與國際合作能力。

本次線上大師班接受指導報名踴躍，由大師親自審視申請者提供的影片，選出3名學員接受指導，分別為目前於德國柏林藝術大學（Universität der Künste Berlin）就讀樂團指揮的廖尚璟、就讀於國立台灣師範大學博士班的廖武俊及畢業於國立台北教育大學音樂學系碩士班即將出國深造的蔡明叡。

為擴大辦理效益，國台交將開放6月16至18日三場次免費旁聽，自即日起接受旁聽線上報名，更多活動資訊及報名方式，請參閱國台交官網 https://reurl.cc/xWVq9b

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