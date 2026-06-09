哈佛女聲合唱團訪北科大 音樂交流拓跨文化視野

北科大舉行國際音樂交流活動，邀請美國哈佛大學的女高音無伴奏合唱團來台，帶來融合音樂、人文與國際視野的文化饗宴，也讓雙方學生交流，拓展跨文化溝通能力。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，The RadcliffePitches創立於1975年，為哈佛大學歷史最悠久的女高音無伴奏合唱團，北科大與 The Radcliffe Pitches的交流情誼可追溯至113年5月，在北科大校友組成的璞樓科技文化藝術基金會促成下，雙方首度共同舉辦音樂晚會，開啟跨國交流首章。

北科大學務處今年舉辦「Woven in the Quiet．息未盡，歌已起」國際音樂交流活動，時隔1年再度邀請The Radcliffe Pitches來台，讓北科大學生有機會接觸國際知名大學學生團體的表演文化與社團運作經驗，並期待以此為基礎，持續深化與哈佛大學的交流連結。

北科大副校長白敦文表示，從哈佛大學到台北，跨越的不只是地理距離，也包含不同文化、語言、學習經驗，希望透過音樂，讓不同背景的聲音，在同個空間裡被聽見、被理解，並產生共鳴；真正的國際交流，不僅存在課程或學術合作中，也能透過藝術、音樂與青年間的互動發生。

除了音樂會演出外，北科大也安排晚宴交流，讓雙方學生得以分享校園生活、社團經驗及音樂文化，在輕鬆自然的互動中增進彼此理解，拓展跨文化溝通能力，也為未來更多元的學生交流合作奠定良好基礎。