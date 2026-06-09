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防範網路性別暴力 教部推沉浸式互動遊戲教材
網路仇恨言論、性騷擾等性別暴力，讓年輕學子深受傷害，教育部首度推出沉浸式互動遊戲教材「鍵盤戰青春」，透過情境模擬和分支選項，讓學生體會於關鍵時刻做出選擇。
教育部今天發布新聞稿指出，「鍵盤戰青春」已上架到性別平等全球資訊網，開放民眾下載。
「鍵盤戰青春」的故事以4名大學生為主角，帶領玩家深入校園日常，認識常見的數位和網路性別暴力樣態，包括「網路性騷擾」、「未經同意散布與性或性別相關之私密影像或個資」，以及網路社群中常見的「基於性別的貶抑或仇恨言論」。
除了劇情體驗外，「鍵盤戰青春」也整合相關求助與資源資訊，協助玩家在遇到類似情境時，能清楚瞭解可尋求的協助管道及資源，強化問題解決能力。
例如在「刪不掉的檔案」中，模擬通訊軟體中的親密關係與數位風險，讓玩家嘗試辨識不當請求與潛在危機，學習保護自身隱私與安全。
教育部指出，隨著數位科技與社群媒體普及，網路已成為學生校園生活的重要場域，「鍵盤戰青春」期望透過創新且具互動性的方式，讓學生在沉浸式體驗中學習辨識問題，培養在網路世界中尊重他人與保護自己的能力。
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