翻轉偏鄉跨域競爭力 新北12校教師透過AI教具啟動STEAM研習

STEM 教育是一項跨領域、科目整合的教學方式，核心著重於科學、科技、工程及數學等，新北市教育局7年來攜手國際扶輪3482地區科技教育委員會推動偏鄉STEAM教育，今年協助瑞芳、七星及三鶯分區等12所學校教師啟動STEAM研習，透過導入AI教具、機器人及科技積木等教學資源，協助教師將科技教育融入課堂，讓偏鄉學生有更多接觸新興科技的機會。

今年參與的學校包含義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小，教育局長張明文表示，教育的價值在於培養孩子面對未來的能力，新北市透過與扶輪社長期協力，串聯學校、教師社群及民間資源，把科技教育支持帶進偏鄉校園，讓孩子不因地理位置而錯失接觸未來科技的機會，實踐教育公平。

國際扶輪3482地區科技教育委員會主委魯世平表示，扶輪社投入新北STEAM教育已邁入第7年，累計挹注逾千萬元經費，培育超過千名師生。今年更導入AI教具、機器人及科技積木，協助教師將科技素養轉化為課堂中可操作、可體驗的學習任務，未來也將推動STEAM教師資歷認證及學生學習歷程獎狀制度，讓教師專業成長與學生學習成果都能被看見。

金山國小校長楊智先表示，學校結合扶輪社資源推動課後多元課程，透過積木創作、機器車操作到程式設計走迷宮等活動，引導學生在動手組裝、撰寫程式與挑戰任務中，培養科技素養與團隊合作能力。

大鵬國小林雅慧老師分享，教師研習提供許多可直接運用於課堂的教學方法，讓抽象概念轉化為具體操作，有助提升學生學習興趣與參與度。學生楊楷崙開心表示，參加STEAM積木動手做課程很有趣，不但可以自己動手組裝操作，遇到問題時還要想辦法找出原因、重新調整，成功完成任務時特別有成就感。

教育局表示，新北市首創全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部，率先成立STEAM跨域輔導團，以師資培訓、教師社群及親子假日學院為推動主軸，至今已培訓超過230位STEAM夢想種子教師、扶植82個AI in STEAM跨域社群，並開發100件以上STEAM創新跨域教案，持續建構完整的STEAM教育支持系統。

教育局將於6月26日在自強國小辦理STEAM種子教師授證暨回流研習，持續把AI與STEAM的教育能量帶進更多校園，陪伴每個孩子勇敢探索、動手實作，成為能迎向未來的創新學習者。更多資訊可至新北STEAM大聯盟總部粉絲專頁(https://reurl.cc/041YXl)查詢。