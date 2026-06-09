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特教師餵朝天椒虐生有罪 靠行政救濟保教職引爆眾怒

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國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，刑事遭強制罪判拘役，未料校方解聘程序不合法，讓老師保住教職。圖／聯合報系資料照片
國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，刑事遭強制罪判拘役，未料校方解聘程序不合法，讓老師保住教職。圖／聯合報系資料照片

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