特教師餵朝天椒虐生有罪 靠行政救濟保教職引爆眾怒

韓劇「鐵拳教育」熱映，引發南韓及台灣觀眾的共鳴。戲中虛構的「教權保護局」整頓教育現場學生的失序行為，「以暴制暴」阻止侵害教權的作法，雖然是戲劇張力的效果，在現實中不可能實現，卻讓觀眾看得大快人心。很多人甚至想問：這樣的「教保局」有可能出現在台灣嗎？但或許該問的不是「會不會」，而是「台灣教育為何淪落至此」。

2026-06-09 08:48