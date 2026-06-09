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【重磅快評】「鐵拳教育」裡的教保局 可能出現在台灣嗎？

聯合報／ 主筆室
校園暴力頻傳、師生關係緊張，不少老師為了自保，只好選擇對校園亂象視而不見，採取防禦性教學。示意圖。圖／聯合報系資料照片
校園暴力頻傳、師生關係緊張，不少老師為了自保，只好選擇對校園亂象視而不見，採取防禦性教學。示意圖。圖／聯合報系資料照片

韓劇「鐵拳教育」熱映，引發南韓及台灣觀眾的共鳴。戲中虛構的「教權保護局」整頓教育現場學生的失序行為，「以暴制暴」阻止侵害教權的作法，雖然是戲劇張力的效果，在現實中不可能實現，卻讓觀眾看得大快人心。很多人甚至想問：這樣的「教保局」有可能出現在台灣嗎？但或許該問的不是「會不會」，而是「台灣教育為何淪落至此」。

「鐵拳教育」全劇背景設立在一個教育體制逐漸崩壞的環境裡，此時校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預，傳統教育機制完全難以運作。為重整秩序，政府成立直屬教育部的「教權保護局」作為非常規執法單位，以「非常手段解決非常問題」為核心，專門處理傳統體制無法解決的失控案件。戲中政治人物兒子霸凌同學的情節，讓台灣觀眾也很有既視感。而劇中的教育部長這一句：「我們既不站在老師這邊，也不站在學生這邊，我們只站在受害者這邊。」則是道出許多人的心聲。

故事雖是虛擬卻是反映真實世界，台灣教育現場的焦慮，早已不是老師管教問題，也不是親師溝通問題。近期有三個案例足以說明現況：一是高雄資深老師不堪教學現場的壓力，最終以跳樓結束生命；二是女老師在校園內遭學生戳肛門受到驚嚇後本能揮手防衛，結果不是學生被處分，而是老師被申誡；三是網紅老師因遭高頻率審查，身心俱疲，在臉書上貼文發問某學校最高樓層是幾樓，教育當局認為她可能有過激之舉，而強勸其送醫安置。

上述這些案例也使得現行「校事會議」制度的爭議浮現，由於家長可不具名的檢舉往往造成濫訴，老師卻要孤單承受大量反覆調查，更浪費行政資源，引發教育基層強烈反彈，讓不少教育者萌生退場之意。

而仍留在崗位上的老師們，為了自保，只好選擇對校園裡以強凌弱的亂象視而不見，採取防禦性教學。試問，當學生看著這一切，他們會養成什麼樣的價值觀？在教育失靈、價值觀扭曲的環境下，這些孩子長大後會成為什麼樣的大人？

「鐵拳教育」有許多經典台詞金句，包括「如果大人害怕小孩，這個國家就完蛋了」，現在還堅持在教育第一線的老師，應是心有戚戚焉。

台灣教育老是標榜學歐美，但歐美教育體制有極其嚴格的「停學處分（Suspension）」配套制度，強制要求違規學生的家長必須帶回家親自管教與監督。台灣在倡議「零體罰」時，卻只學了半套，缺乏歐美將「管教責任回歸家庭」的強制性法律後盾。

當前台灣教育不可能也不需要在現實中真的出現一支「鐵拳特勤隊」進入校園，「以暴制暴」不可取，對學生也是壞的示範，但我們必須承認，當教育喪失維護紀律與尊重教學專業的能力，這不僅是在犧牲老師，更是在摧毀下一代的公民素養。如果台灣教育不能讓老師有清楚且可執行的管教界線，那麼教育現場的崩壞與無助，將不僅僅是韓劇裡的虛構故事，而是台灣未來恐須承受的真實慘劇。

教育部 南韓 霸凌 校園 體罰

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