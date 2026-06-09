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補充行政人力 北市國中小增聘303人
北市長蔣萬安年初推動教育三箭，透過增聘校園行政人力，讓教師能回歸教學專業。北市教育局昨表示，行政人力依各國中小班級數增聘一至三人不等，第一波增聘三○三人，將在八月到位。先前被中央打槍的加碼行政激勵獎金，也已完成修法發放，四千多人受惠。兩者增加預算逾一點三億元。
高雄今年也宣布加碼學校教師行政工作獎金，配合導師費加發作業時程，加碼一點五倍，最快下周會議通過即可發放。桃園市府加碼每人每月一千元行政作業補助，全市超過四千五百名校長及教師受惠，桃園市教育局表示，正進行法制簽核程序，預計六月底完成發布規定及發放。
北市教育局表示，現行除配合中央發放每月一千至二千元不等「教師行政工作獎金」，考量北市教師兼任行政職務者須辦理各項教育創新政策，額外給激勵獎金校長每月三千元、處室主任每月二千元、組長每月一千元。
全國教師工會總聯合會理事長葉青芪表示，「濫訴零成本」導致大量案件湧入校園，迫使學校必須投入大量行政人力處理，也是老師備感壓力之處。增加行政專責人力，只能治標，治本之道還是應從源頭申訴機制修正，減少不必要的案件才是關鍵。
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