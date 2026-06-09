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下雪了 衛武營周五首演
南台灣熱浪來襲，六月氣溫節節攀升，但本周末高雄衛武營卻將迎來超低溫，降下前所未見的震撼暴雪！享譽全球、被譽為「一生必看一次」的經典劇作斯拉法「下雪了」（Slava's Snowshow），本月十二日將在衛武營國家歌劇院首演，這是該劇首度在高雄演出，港都大小朋友期盼已久。
聯合數位文創表示，「下雪了」不僅是一場舞台劇，更是前所未見的沉浸式體驗，當三百萬片雪花鋪天蓋地衝向觀眾席，將讓全場觀眾宛若置身奇幻銀白世界，堪稱今年夏天最風趣、最療癒的避暑方案！高雄首演進入最後倒數，還沒買到票的民眾務必把握機會，快進劇場「消暑」！
「下雪了」由丑劇大師斯拉法・帕拉尼（Slava Polunin）精心打造，結合默劇、小丑與超乎想像的舞台特效，巡演全球超過三十年依舊魅力不減。繼衛武營首演後，劇團將移師台中與台北巡演，購票請上udn售票網購票或撥打客服專線 (02) 2649-1688，兩人同行享九折優惠。
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