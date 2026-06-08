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北市教師會「他」當選全教總理事長 拋兩政策改善老師待遇環境
全國教師工會總聯合會（全教總）上周末完成新任理事長改選，新任理事長由北市教師會政策部主任葉青芪當選，葉表示，上任首要目標就是提升老師待遇，與民間薪資成長接軌及改善教師基本的教室教學環境，更將擴大社會對話推動教育國是會議討論台灣教育願景。
全教總表示，前理事長侯俊良6年來，達成許多成果包含行政院同意中小學全面裝設冷氣、五一勞動節全民放假、提升教師待遇及法制化的倡議，促成軍公教三次調薪待遇調整條例將在立院審議、而完善代理教師聘期與敘薪的保障等。
新任理事長葉青芪也感謝過去團隊付出，他表示，面對嚴重的教師荒，未來將在既有堅實的基礎上，持續改善教師工作環境為核心目標，杜絕校園濫訴、推動行政減量，關注教師身心健康及專業發展。
葉青芪也希望能擴大社會對話，邀集校長、家長，與關心兒少權益的團體，舉行教育國是會議，共同討論台灣教育願景。
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