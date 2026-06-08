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北市支持教師祭3措施 行政加人發激勵獎金擴大諮商

中央社／ 台北8日電

北市教育局今天宣布，為延攬並留住教育人才，祭出3大措施，包含回溯至114年9月起率先全國發給學校教育行政人員激勵獎金，今年8月起公立國中小行政加人，即日起擴大諮商服務。

現今教學挑戰多，教育局長湯志民今天與媒體座談指出，為延攬並留住優秀教育人才，落實市長蔣萬安日前宣布推動的教育革新三箭，已完備行政程序，啟動3大教師實質支持措施。

他說，首先，考量學校每學年度要面對「行政大逃亡」，除配合中央發放每月新台幣1000至2000元不等的「教師行政工作獎金」；考量北市教師兼任行政職務者須辦理各項教育創新政策，率先全國訂定發布「台北市高級中等以下學校及幼兒園兼任行政職務人員激勵獎金發給要點」。

教育局說明，包含每月發給校長3000元、處室主任2000元、組長1000元激勵獎金，並追溯自114年9月1日起實施，跟中央的「教師行政工作獎金」一起補發，同時將幼兒園契約進用人員兼任行政職務者一同納入適用；以50班以上學校校長為例，合計每月總額5000元。

其次，湯志民說，為讓教師回歸教學專業，將自今年8月1日起，針對北市公立國中小學校，依各校班級規模，分別增置編制外專責行政人力1人到3人不等，預計將實質增置303人，包含國小204人、國中99人。

再者，湯志民說，為緩解校園事件、親師溝通壓力，北市教師研習中心自即日起擴大教師諮商服務，教師免費諮商服務次數由原先的每學年度6次至10次，提升為8次至12次；合作的心理諮商據點，即日起由原先的5處，擴增至12行政區16處，達成每區至少1處據點的目標。

此外，教育局補充，補助北市國中小、高中及高職設置「教師專業發展空間2.0」持續推動中，目前全市共236校，除自114年度起於12個行政區擇定16校試辦，115年已有83所提出申請，高於原計補助50所到60所，目前還沒核定；預計3年內、即民國117年底前達到校校有教師空間2.0。

北市 蔣萬安 湯志民

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