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台灣華語文能力測驗獲美28州採認 美國NCSSFL代表團訪台深化教育合作

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
美國各州語言主管理事會（NCSSFL）代表訪團6日至13日訪台，與我國深化語言教育交流合作。圖／教育部提供
美國各州語言主管理事會（NCSSFL）代表訪團6日至13日訪台，與我國深化語言教育交流合作。圖／教育部提供

美國各州語言主管理事會（NCSSFL）代表訪團應教育部邀請於6月6日至13日訪台，由會長Cathleen Skinner率領秘書Agnieszka Bourret、前會長Ann Marie Gunter及理事Lisa Harris等4位美國州級語言教育主管來台交流。訪團此行將就語言教育政策、華語教育推廣及雙語人才培育等議題進行交流，持續深化台美教育合作夥伴關係。

教育部表示，NCSSFL為美國推動語言教育政策的重要組織，長期參與語言能力標準制定及雙語徽章（Seal of Biliteracy）制度推動，對美國K-12語言教育發展具有重要影響力。

為持續推動台美語言教育交流，教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）辦理相關合作業務。FICHET並於112年與NCSSFL及全美各學區語言主管協會（NADSFL）簽署語言教育合作備忘錄（MOU），建立制度化合作機制，推動教師專業發展、師資招募及教育交流等合作事項。

教育部表示，訪團將參訪中小學、華語教育機構及華語文能力測驗推動工作委員會（SC-TOP），實地了解台灣雙語教育、華語教學及語言能力評量推動成果，並就華語教師培育、教育交流及未來合作方向進行深入討論。目前華語文能力測驗（TOCFL）已獲全美28個州教育廳採認為申請雙語徽章的認可測驗工具。

教育部政務次長劉國偉表示，在「台美教育倡議」架構下，雙方持續深化語言教育、教師專業發展及教育交流合作；未來雙方將持續推動華語教育、教師專業交流及語言能力認證合作，進一步強化台美教育合作基礎。

華語 教育部 美國

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