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導三方機制降低處理霸凌壓力...教育局稱早在做 沈伯洋：關鍵誰決策
近年來校園霸凌案件逐年漸增，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出引進第三方機制舒緩壓力，北市教育局卻表示全台有統一處理機制，同時也有外部委員介入調查。沈今回應，重點並非制度存在而已，而是主導和決策在誰手上才是關鍵，如果還是校內老師壓力還是在第一線。
沈伯洋表示，第一線教師壓力主要來自於跟家長或學生之間的關係，雖然現在有一些外部委員機制，但關鍵問題是誰在主導、決定整個案件，假設所有的決策權還是校內老師，壓力還是放在第一線身上。
沈伯洋說，如果今天做決策的是在第三方身上的時候，老師的壓力就會實質的減輕，重點並不是說制度存不存在那麼簡單而已，因霸凌的問題已很長久，大家都想要解決，但重點應是責任歸屬機制。
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