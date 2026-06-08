「人生只有一次」18歲生攀登龜山島401高地 挑戰1706階高呼：成年了

宜蘭縣政府今天舉辦18歲青年學生成年禮，代理縣長林茂盛帶領縣內143名高職學生搭船前往龜山島，挑戰攀登高難度的「401高地」，師生與家長共167人共同見證這場意義非凡的成年禮儀式，引領青年學子邁向人生新階段。

活動以「蘭陽領航．破浪前行」為主題，成年禮隊伍上午10時許，開步朝向1706階的401高地前進，雖然山路陡峭、極具考驗，但學生們展現堅韌毅力相互扶持，終於成功登頂，在山頂上俯瞰壯麗的蘭陽平原與太平洋，開心齊喊「我成年了！」眾人於下午1時許順利下山搭船返港，留下難忘的18歲青春回憶。

代理縣長於現場勉勵學生，18歲是人生重要的轉捩點，不僅象徵擁有更多權利，同時也必須肩負起更多社會責任。他期許青年學子在歷經這場成年禮的洗禮後，能秉持誠信、感恩、勇氣與責任的態度，積極面對未來各項課題，並發揚宜蘭人勤奮踏實、堅毅不拔的精神。

「人生可能只有這麼一次，從龜山島401高地回首蘭陽平原」，活動特別結合在地文化探索、團隊合作挑戰及生命教育課程，期望透過實際的登山與海洋體驗，深化學子對家鄉土地的認同感，並藉由團隊任務培養青年溝通協調、互助合作與解決問題的能力，展現青春活力與無限潛能。

教育處表示，縣府多年來持續推動成年禮，從山林探索到戶外挑戰，核心理念皆圍繞在傳承開蘭精神，這次成年禮在全體師生共同宣讀成年宣言後圓滿落幕，象徵青年正式啟航，將帶著家鄉的祝福與期許，以自信和勇氣迎向未來、展翅高飛。

「人生可能只有這麼一次」，18歲高中職學生攀登龜山島401高地，挑戰1706個階梯的島上高峰，開心歡慶成年了。圖／縣政府提供

「人生可能只有這麼一次」，18歲高中職學生今天攀登龜山島401高地，挑戰1706個階梯的島上高峰，開心歡慶成年了。圖／縣政府提供

「人生可能只有這麼一次」，18歲高中職學生攀登龜山島401高地，挑戰1706個階梯的島上高峰，開心歡慶成年了。圖／縣政府提供

「人生可能只有這麼一次」，18歲高中職學生今天攀登龜山島401高地，挑戰1706個階梯的島上高峰，開心歡慶成年了。圖／縣政府提供