沈伯洋拋「第三方機制」盼教師減壓 教團籲由教育局統籌執行

為減輕校園教師壓力，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出引進校園事件「第三方機制」，透過專業團隊協助處理校園霸凌、毒品及親師生衝突等事件，讓教師回歸教學專業。對此，教育團體建議，相關機制應由教育局處層級統籌，成立調處小組負責執行，並明確界定權責分工與適用範圍。

沈伯洋指出，第一線教師普遍面臨工作負擔沉重與壓力升高的情況，除了日常教學外，校園霸凌、毒品等問題，以及親師之間的溝通與衝突處理，也是教師主要壓力來源。因此，他建議，引入第三方機制介入處理，例如台北大學犯罪學研究所「橄欖枝中心」，由校外具專業訓練的獨立第三方介入主持，以提升調查與溝通的客觀性。

全國中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，必須先釐清由哪個層級負責執行，第三方機制涉及校園事件調查，勢必需要多人組成專業團隊，將是一套相當龐大的人力配置，「負擔很重」，建議應由各縣市教育局處層級成立專責單位處理，而非將責任再下放給學校。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則認為，當教師、學生或家長之間發生爭議時，如果還不到性平、霸凌、刑事或解聘等重大案件，學校可以啟動第三方專業人員介入協助。在程序設計上，調處成立與否皆應製作書面紀錄，並明確告知當事人相關救濟權益，包括申訴、陳情、訴願或訴訟等法定途徑，確保當事人仍保有完整法律救濟管道。

林蕙蓉也建議，委員會由教育局建立專家人才庫，找3到5人組成調處小組，到校分別與當事人溝通或進行共同協調，過程採保密、不公開處理，且內容不會拿去當後續調查證據，費用由教育局負擔。