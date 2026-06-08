快訊

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中藝博會閉幕 中部藏家「生活藝術化」黃金中堅世代成購藏主力

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台中藝博會展現台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質，藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。記者陳宛茜／攝影
台中藝博會展現台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質，藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。記者陳宛茜／攝影

ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會昨落幕。首次由飯店型藝博會升級為展板型藝博會，主辦單位中華民國畫廊協會指出，數據顯示本屆展現出驚人的成長爆發力，開幕首日貴賓日入場人次，超過 2025 年的 4 倍，累積售票量相較 2025 年成長幅度也超過4倍，顯見大眾對於全新場館與展覽形式的高度期待與好奇。

畫廊協會理事長陳菁螢指出，本屆展會呈現出台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質。台中藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。許多藏家與企業主帶著居家空間平面圖、甚至 3D 模擬圖前來，與畫廊深入討論作品尺寸、光線呈現與居家風格的搭配效果。這種將藝術品作為居家生活核心、追求美學與生活高度結合的趨勢，讓本屆藝博會不僅是交易平台，更成為大眾實踐美學生活的關鍵場域。

畫廊協會指出，隨著展會形式的升級，市場受眾結構出現顯著優化。25至44 歲的「黃金中堅世代」成為購藏主力，佔整體受眾近七成（65.9%），展現出極強的經濟力與美學品味； 具備三年以上觀展經歷的成熟觀眾比例逼近六成（59.3%），顯示新場館帶來的專業體驗，成功凝聚了高黏著度的頂級藝術受眾。

本屆台中藝博會首次移師台中國際會展中心展出，開闊空間也引導了藏家品味的變遷。畫廊協會指出，相較於 2025 年偏好的「寫實」與「溫馨回憶」，今年開闊的場域讓觀眾聚焦於具視覺張力的「立體雕塑」與「數位藝術」。實質購藏數據顯示，「抽象藝術」成為本屆購藏冠軍，顯示新一代藏家對於空間配置與當代美學有著獨特的觀點；「雕塑」與「寫實」作品則緊追在後，展現台中藏家對於立體空間藝術與具象美學的長久熱愛。

台中藝博會展現台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質，藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。記者陳宛茜／攝影
台中藝博會展現台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質，藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。記者陳宛茜／攝影

藝術 台中

延伸閱讀

華梵大學主任作品登奧克蘭攝影節 介紹台灣舞台車文化

絕版彩鑽與自然奇蹟：藏逸 2026 春拍引領高端資產「全配置」新浪潮

TAI身體劇場踩出土地哲學 奪台新藝術獎年度大獎

義式美學狂野上身 傅孟柏、莫允雯站台Versace 2026夏日度假系列

相關新聞

台中藝博會閉幕 中部藏家「生活藝術化」黃金中堅世代成購藏主力

ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會昨落幕。首次由飯店型藝博會升級為展板型藝博會，主辦單位中華民國畫廊協會指出，數據顯示本屆展現出驚人的成長爆發力，開幕首日貴賓日入場人次，超過 2025 年的 4 倍，累積售票量相較 2025 年成長幅度也超過4倍，顯見大眾對於全新場館與展覽形式的高度期待與好奇。

美學商機無限！從國小職探到產業就業 新北推「美學人才鏈」

台灣經濟研究院產業報告指出，2025年台灣美容產業產值預估破1200億元，帶動專業美學人才需求成長。新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」，讓學生從探索興趣開始，一路銜接專業培力與產業就業，培育符合產業需求的美學專業人才。

相聲師徒變父子 王振全和混血繼子馬丹翎結奇緣

被喻為「台灣相聲教父」的王振全，有一位得意混血門生馬丹翎，兩人因相聲結緣，3年前還從師徒變成父子。馬丹翎也開玩笑對母親馬...

童軍總會理事長高國倫主持暑期國際活動童軍代表團授旗典禮

中華民國童軍總會舉行2026年暑期國際活動代表團授旗典禮，童軍總會理事長高國倫勉勵代表台灣出國參與國際童軍活動的童軍夥伴，勇敢走向世界，拓展國際視野，以實際行動展現台灣童軍的熱情、禮貌與活力。

基市辦最萌藝術展 幼兒園大班「藝起大冒險」近1500作品天馬行空

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，集結全市近1500件幼兒繪畫、拼貼、黏土，並結合建構技法書、積木等素材作品。教育處今天說，每件作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像，邀請民眾前往參觀。

教師減壓...沈伯洋拋第三方機制政見 吳欣岱支持：點出關鍵核心

北市長選戰倒數不到半年，民進黨北市長參選人沈伯洋日前提出引進「第三方機制」，減輕校園教師壓力，台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱今天表達支持。吳說，自己在參與家長會運作後，深感第一線教師長期扛著處理霸凌、毒品與複雜學生精神狀況等無限責任，卻缺乏相應司法與醫療資源，導致嚴重權責不對等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。