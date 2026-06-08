台中藝博會閉幕 中部藏家「生活藝術化」黃金中堅世代成購藏主力

ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會昨落幕。首次由飯店型藝博會升級為展板型藝博會，主辦單位中華民國畫廊協會指出，數據顯示本屆展現出驚人的成長爆發力，開幕首日貴賓日入場人次，超過 2025 年的 4 倍，累積售票量相較 2025 年成長幅度也超過4倍，顯見大眾對於全新場館與展覽形式的高度期待與好奇。

畫廊協會理事長陳菁螢指出，本屆展會呈現出台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質。台中藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。許多藏家與企業主帶著居家空間平面圖、甚至 3D 模擬圖前來，與畫廊深入討論作品尺寸、光線呈現與居家風格的搭配效果。這種將藝術品作為居家生活核心、追求美學與生活高度結合的趨勢，讓本屆藝博會不僅是交易平台，更成為大眾實踐美學生活的關鍵場域。

畫廊協會指出，隨著展會形式的升級，市場受眾結構出現顯著優化。25至44 歲的「黃金中堅世代」成為購藏主力，佔整體受眾近七成（65.9%），展現出極強的經濟力與美學品味； 具備三年以上觀展經歷的成熟觀眾比例逼近六成（59.3%），顯示新場館帶來的專業體驗，成功凝聚了高黏著度的頂級藝術受眾。

本屆台中藝博會首次移師台中國際會展中心展出，開闊空間也引導了藏家品味的變遷。畫廊協會指出，相較於 2025 年偏好的「寫實」與「溫馨回憶」，今年開闊的場域讓觀眾聚焦於具視覺張力的「立體雕塑」與「數位藝術」。實質購藏數據顯示，「抽象藝術」成為本屆購藏冠軍，顯示新一代藏家對於空間配置與當代美學有著獨特的觀點；「雕塑」與「寫實」作品則緊追在後，展現台中藏家對於立體空間藝術與具象美學的長久熱愛。

台中藝博會展現台中藝術市場獨有的「生活藝術化」特質，藏家不再只是單純的藝術品選購，而是將藝品視為居家空間配置的關鍵元素。記者陳宛茜／攝影