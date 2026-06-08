美學商機無限！從國小職探到產業就業 新北推「美學人才鏈」

台灣經濟研究院產業報告指出，2025年台灣美容產業產值預估破1200億元，帶動專業美學人才需求成長。新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」，讓學生從探索興趣開始，一路銜接專業培力與產業就業，培育符合產業需求的美學專業人才。

新北教育局表示，美學服務從傳統美容、美髮，延伸至精準形象管理、肌膚健康照護、術後保養諮詢、高齡健康照護及寵物美容保健等多元領域。面對產業快速轉型與專業需求成長，新北市率先整合國中小、技高、大專校院及產業界資源，推動跨學制人才培育體系，讓孩子從理解健康、養生與美感素養出發，透過實作體驗、數位科技及跨域學習，逐步累積進入全齡美學產業的關鍵能力。

黎明技術學院董事長許耀基指出，學校長期培育時尚與創意專業人才，因應新時代產業需求，近年積極導入健康智能管理與AI數據分析，協助學生學習精準形象診斷、生理健康監測、術後保養諮詢及高齡健康照護相關專業知能，讓美學服務不只講究外在美感，更能結合科學實證與健康照護，銜接高產值美學產業及高階長照服務奠定基礎。

元培醫事科技大學校長王綮慷說，現代高齡照護與精準健康管理的概念，也逐漸延伸至寵物保健與萌寵經濟領域，元培醫大此次對接新北人才鏈，將醫事技術資源導入寵物皮膚照護、醫學保健與預防醫學，協助學生培養跨域實務能力，開拓美學產業新興應用領域。

產業端也加入人才培育行列，曼都國際副總經理張春和說，美容服務產業正迎來科技化轉型，企業將提供優質實務場域與高階預聘機制，協助學生提早接軌職場。

全民連鎖動物醫院總院長張國彬指出，將整合臨床醫療資源，提供寵物健康監測與精準寵物保健實踐平台，讓學生在校即能接觸臨床護理場域。萬達寵物新北區區經理林家賢也表示，將透過完善的產學銜接與預聘制度，系統化培育高階寵物經營人才，讓美學人才培育從校園走向產業。

樹人家商美容科二年級學生周昕潔分享，國中時參加家政職群技藝班，對整體造型產生興趣，以前覺得美容就是化妝，後來才發現美學可以結合科技數據、健康照護與形象管理，幫助不同需求者找到更適合自己的生活樣貌。她表示參與美學一貫化計畫後，對未來升學與就業更有方向及信心。

教育局表示，隨著健康管理、高齡照護及寵物經濟等新興需求持續成長，全齡美學產業的人才需求也持續提升，新北市將持續深化產官學合作，培育接軌未來產業趨勢的美學專業人才。115年度國中小適性職探暑假育樂營，全齡美學相關營隊共開設46場次、677個體驗名額，目前已開放報名，歡迎學生與家長至「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢相關資訊（http://camp.ntpc.edu.tw）。

新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」。記者王慧瑛／攝影

萌寵經濟夯，寵物美容市場商機可觀。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」。記者王慧瑛／攝影

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新北市教育局啟動「美力新北，時尚玩美－全齡美學人才培育」計畫，串聯國小職探、國中技藝教育、技高、科大及企業就業五大階段，打造跨學制「全齡美學人才鏈」。記者王慧瑛／攝影