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童軍總會理事長高國倫主持暑期國際活動代表團授旗典禮

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國童軍總會舉行2026年暑期國際活動代表團授旗典禮，童軍總會理事長高國倫勉勵代表台灣出國參與國際童軍活動的童軍夥伴，勇敢走向世界，拓展國際視野。圖片提供/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會舉行2026年暑期國際活動代表團授旗典禮，童軍總會理事長高國倫勉勵代表台灣出國參與國際童軍活動的童軍夥伴，勇敢走向世界，拓展國際視野。圖片提供/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會舉行2026年暑期國際活動代表團授旗典禮，童軍總會理事長高國倫勉勵代表台灣出國參與國際童軍活動的童軍夥伴，勇敢走向世界，拓展國際視野，以實際行動展現台灣童軍的熱情、禮貌與活力。

童軍總會在今年暑假有312位童軍及服務員參與各項國際活動，足跡遍及韓國、日本、馬來西亞、冰島、蒙古、英國、印尼、南非、丹麥、匈牙利、美國、瑞典及愛沙尼亞等13個國家，另有2名優秀童軍獲選美國夏令營輔導員計畫，赴美擔任營地服務與交流工作。

高國倫與童軍總會秘書長楊永欽、國際關係委員會主委盛孝銘，以及各代表團團長出席童軍總會的授旗典禮。高國倫說，他年輕時也曾多次參與國際童軍活動，1971年日本第13次世界童軍大露營、1973年美國童軍全國大露營，以及1978年美國童軍夏令營輔導員計畫。這些寶貴的國際交流經驗，不僅開拓他的視野，也對日後人生與職涯發展產生深遠影響，讓他深刻體會童軍運動促進世界友誼與國際理解的重要價值。

高國倫表示，各國文化、語言及生活習慣不同，但一個微笑，一句問候，以及一份真誠的關心，就是建立國際友誼最好的開始。希望大家以開放的胸襟認識世界，也讓世界透過交流更加認識台灣。

童軍總會指出，國際活動是青年成長的重要舞台，將持續籌組代表團參與各項世界及區域童軍活動，2027年將有近1215名童軍及服務員，參加波蘭舉辦的第27屆世界童軍大露營，我國也將在2029舉辦第17屆世界羅浮大會，預計有170國及超過5000名國際童軍將來台參加。

童軍

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