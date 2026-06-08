基市辦最萌藝術展 幼兒園大班「藝起大冒險」近1500作品天馬行空

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，集結全市近1500件幼兒繪畫、拼貼、黏土，並結合建構技法書、積木等素材作品。教育處今天說，每件作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像，邀請民眾前往參觀。

教育處表示，班幼兒作品展可說是全國最萌藝術展，透過孩子們最純真的視角，描繪港灣與山海交織的城市風景，展現5歲孩子天馬行空的創意與想像力。6日開幕活動由孩子們充滿活力與童趣的表演揭開序幕，氣氛熱絡、歡笑聲不斷。

教育處說，幼兒是基隆最珍貴的寶貝，市府團隊會成為家長最堅強的後盾，讓家長安心育兒、孩子快樂成長。今年展覽以「5歲藝起大冒險」為主題，象徵孩子在成長歷程中勇敢探索世界、開啟想像旅程的起點。

教育處指出，孩子們從生活經驗出發，結合基隆在地文化、山海景色與日常觀察，創作出充滿童趣與生命力的作品，展現基隆囡仔最真摯、純粹的創造能量。展覽作品媒材豐富多元，涵蓋水彩繪畫、拼貼、編織與黏土創作，並結合LAQ建構、GIGO積木及莫爾方積木等多樣素材，展現幼兒自由奔放的創作思維與美感表現，記錄著成長過程中最珍貴的童年印記。

「5歲藝起大冒險」展場依照7個行政區特色打造童趣造景，將山海城市文化轉化為充滿想像力的展覽空間。展場並設置限定印章套印及小小釣手挑戰等關卡，邀請親子共同完成冒險任務。會場還提供結合科技元素的「AR實境互動」，民眾只需掃描QR Code，即可開啟專屬體驗，打造沉浸式觀展樂趣。

展場也大量運用紙箱與環保素材布置空間，除了營造溫暖純真的童趣氛圍，也希望將永續理念自然融入孩子的生活與創作中，讓美感教育與環境教育在日常中持續扎根。基市府邀請大小朋友一同走進基隆囡仔的藝術世界，感受孩子最純真、最充滿想像力的冒險旅程，相關展覽資訊可至教育處粉專（https://www.facebook.com/klcg.gov.tw）查詢。

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，在教師研習中心展出至6月14日，近1500件幼兒作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像。圖／基市府教育處提供