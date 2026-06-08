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相聲師徒變父子 王振全和混血繼子馬丹翎結奇緣

中央社／ 台北8日電

被喻為「台灣相聲教父」的王振全，有一位得意混血門生馬丹翎，兩人因相聲結緣，3年前還從師徒變成父子。馬丹翎也開玩笑對母親馬琬如說，「妳的老公是我幫妳找的喔！」

73歲的王振全是漢霖民俗說唱藝術團創辦人，至今仍擔任團長，漢霖也是台灣第一個專業說唱藝術團體，民國74年成立至今超過40年。王振全打破相聲以往只使用國語的模式，也推廣閩南語、客語相聲，更貼近台灣的文化，經常到台灣各地及國外巡演，透過說學逗唱傳達笑點，讓民眾輕鬆接受說唱藝術洗禮。

王振全與妻子馬琬如、繼子馬丹翎日前接受中央社記者專訪，談到這段師徒變父子、兒子當紅娘的奇妙有趣過程，一切都與相聲有關。

馬琬如是公關公司負責人，她表示，馬丹翎是台澳混血兒，約8年前她成為單親媽媽。馬丹翎從小活潑好動，還很愛講話，她心想不如好好訓練孩子的說話技巧，因為她自己從小跟著父親聽京劇、相聲；在兒子即將升小學四年級的暑假，幫他報名漢霖兒童相聲班。

目前是國二生的馬丹翎笑說，第一次見到王振全，直覺認為這位老師看起來很有喜感；因小時候也跟著外公聽過相聲，讓他覺得學相聲是件有趣的事。

王振全說，馬丹翎陽光且帥氣的臉孔的確引人注意，但靈活的腦袋、清晰的口條，加上天生毫不怯場，十足就是有「相」、有「聲」；且語言天分佳，不但國語、台語、英語流利，還懂日語，連教他在相聲中用到山東話的段子，都能學得維妙維肖，是少見的相聲人才，在推廣說唱藝術上有如挖到寶。

在王振全指導下，馬丹翎的說唱表演功力日益精進，小學六年級時，還拿下113年台北市國民中小學相聲比賽「單口相聲」特優。

王振全與馬丹翎的年紀雖相差快一甲子，相聲卻讓兩人相處起來幾乎無隔閡，亦師亦友的師徒關係逐漸升溫；馬丹翎主動以朋友身分，邀王振全到家裡吃飯，隨著次數愈來愈頻繁，讓單身多年的王振全與同樣愛好傳統藝術的馬琬如，對彼此都產生好感。

馬丹翎還安排媽媽生日時，邀王振全一起切蛋糕，3年前他們終於成為一家人，相聲中的笑點不時在家中點燃，馬丹翎還自豪對馬琬如說，「妳的老公是我幫妳找的喔！」

王振全說，他與馬丹翎緣自師徒，一往而深，成為父子，感情愈發緊密深切。馬丹翎則形容，他們不是模範父子，但一定是感情最好的哥兒們父子；他甚至不諱言，他和爸爸（王振全）的感情比媽媽還好。

馬琬如表示，多年來單親撫育孩子不怕辛苦，但一直希望兒子成長階段能有個如父親般的學習榜樣。她不得不承認，兒子慧眼獨具，加上王振全鍥而不捨，更感恩他們接受彼此，看到他們有自己的「男人對話」，她反而覺得很省心，只需要開心地當他們的公主，幸運又幸福。

傳統藝術 說話 表演藝術

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