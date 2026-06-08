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考生成績通知單發生投遞延誤 中華郵政深感抱歉

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對國立臺灣海洋大學委託寄發之考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政公司向受影響之考生、家長及校方表達最誠摯的歉意。

海洋大學於115年5月29日交寄一批1,773件包含其他郵件及考生成績通知單之大宗普通掛號郵件，於臺北郵件處理中心進行自動化分揀作業時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致約990件（考生成績單約500件）郵件錯誤封發回基隆郵局，造成郵件遞送進度全面延誤，中華郵政對此作業疏失造成考生及家長不安，以及可能影響志願序登記作業，深感抱歉。

事件發生後，中華郵政立即啟動緊急應變機制，全面提升處理層級，責成各投遞單位以最快速方式完成投遞，並採取多班次續投措施，增加投遞頻率。同時，基隆郵局主動與海洋大學聯繫說明，並透過校方協助取得聯絡資訊，逐一致電尚未收到郵件之考生及家長，提供投遞協助或安排親自領取，以確保考生權益不受影響。

截至115年6月5日19時止，該批1,773件郵件，均已投遞完成。但有118件因兩次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件；其餘70件則持續由基隆郵局主動聯繫收件人安排再次投遞或領取事宜。

中華郵政已責成相關單位全面檢討作業流程，並要求設備廠商針對非標準書寫郵件增設辨識排除機制，必要時改採人工分揀或輔助條碼作業，以降低設備誤判風險，避免類似事件再次發生。另臺北郵件處理中心115年5月4日搬遷至A7迄今，持續推動人力增補、跨單位支援、設備優化、系統調校及流程精進，並透過現場督導、教育訓練及設備參數優化，已逐步提升整體作業效能與處理品質。

中華郵政對於本次事件造成社會大眾困擾與不便，再次表達最深歉意，未來將持續精進郵遞品質與服務效能，維護民眾權益與社會信賴。

海洋大學 中華郵政 基隆

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