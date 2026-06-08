教師減壓...沈伯洋拋第三方機制政見 吳欣岱支持：點出關鍵核心

北市長選戰倒數不到半年，民進黨北市長參選人沈伯洋日前提出引進「第三方機制」，減輕校園教師壓力，台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱今天表達支持。吳說，自己在參與家長會運作後，深感第一線教師長期扛著處理霸凌、毒品與複雜學生精神狀況等無限責任，卻缺乏相應司法與醫療資源，導致嚴重權責不對等。

吳欣岱說，她肯定並呼籲引進具公信力的外部專家介入處理校園危機，讓教師回歸教學本質，真正實現親、師、生共好。她認為，沈伯洋點出了一個關鍵核心，包括校園霸凌、毒品與嚴重的行為衝突，本質上都是高度複雜的社會與醫療議題，絕不應該全部壓在第一線導師身上。如果不建立分流體制，老師就永遠無法回歸教學的專業本質。

身為二寶媽，吳欣岱說，她實際有參與家長會運作，非常關心校園環境與安全。近期遺憾看到多起第一線教師因不堪體制重壓而發生精神困擾，甚至輕生的悲劇。她點出，這是第一線導師身上扛著無限的責任，包含處理學生霸凌、應對家長申訴、毒品防制，乃至於面對複雜的學生精神狀況與社會安全網的破洞。

吳欣岱指出，在現行法規上，教師並沒有相應的司法調查權、強制隔離權，或是具強制性的醫療轉介工具。這種權責不對等的落差，最後變成壓在教師個人身上的24小時焦慮，不僅嚴重消磨了教學熱忱，也讓教育環境陷入惡性循環。

吳說，沈伯洋以其犯罪學專業提出的修復式正義（Restorative Justice）概念，例如台北大學底下的橄欖枝中心，可以給受霸凌學生與家長最實質的權益保障。由校方以外、受過專業訓練的獨立第三方介入主持，能確保調查與對話的客觀性，引進具公信力的外部專家後，家長也不再需要跟學校站在對立面。

吳欣岱也從學生家長角度提到，現行制度下發生校園霸凌、性平或嚴重衝突事件時，家長會代表必須共同進入處理會議。家長會代表的存在之所以重要，是因為當衝突發生時，許多家長已經不信任學校了，對於學校自己調查、自己裁決的流程往往不買單。此時若有相對中立的第三方在場，往往能讓對話真正展開，讓衝突有機會解決。

但她也直言，目前擔任此位置的家長會代表，並不適合長期扮演這個角色。一方面，家長會職務是義務性質，為了協調會議，家長們往往需要請假、犧牲私人時間於工作日抽空趕赴學校；另一方面，家長會代表並非專業協商者，既不是受訓過的修復式正義執行人，也不是社工或調解員。家長憑著善意走進會議，但善意終究不能替代專業。

吳欣岱感嘆，過去教育行政部門面對這類危機，往往傾向於採取增加行政人員這種治標不治本的做法。但沈伯洋提出的方案，是將校園視為一個生態系統，讓教學者負責教學、社會議題由專業介入、醫療輔導回歸醫療。

吳欣岱強調，唯有各司其職，受霸凌孩子的心理創傷才能得到專業醫療諮商的修復，犯錯的孩子也能在專業社工與犯罪學專家的輔導下導正，這才是最負責任的做法。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台灣基進提名台北市第2選區（南港、內湖）市議員候選人吳欣岱。本報資料照片