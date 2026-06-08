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來美術館「下地獄」！ 國美館沉浸式展演帶你遊地府體驗集體罪感

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「地獄懺」將誦經、懺悔、刑罰、渡亡與贖罪等傳統宗教元素重新轉譯，透過光影交織、空間氛圍與身體行動，形成一處介於現實與冥界之間的異域。圖／國美館提供
「地獄懺」將誦經、懺悔、刑罰、渡亡與贖罪等傳統宗教元素重新轉譯，透過光影交織、空間氛圍與身體行動，形成一處介於現實與冥界之間的異域。圖／國美館提供

可曾想過，「下地獄」也是一場藝術之旅！國美館和史博館近期推出以地獄、穿越生死為主題的展覽，以藝術手法開啟人們對地獄的想像。盛暑將至，不妨來一趟涼透心的「地獄之旅」。

國美館即起於U-108 SPACE推出推出沉浸式展演「地獄懺」，由藝術家姚瑞中與新媒體藝術團隊海闊拉帝共同創作，結合影像、儀式行動與空間裝置，從台灣本土宗教文化中的地獄觀出發，探討人在當代社會中面對慾望、恐懼與道德秩序時的心理狀態。展場運用大型投影與環繞音場打造沉浸式體驗。觀眾將化身「行刑」與「懺悔」儀式的一部分，穿越漆黑洞穴、十殿地獄，體驗一場介於恐懼與荒謬之間的當代藝術旅程。

姚瑞中表示，2018年起他持續研究台灣地獄文化，走訪全台多處以十八層地獄為主題的廟宇與空間、出版《地獄空》一書。此次與海闊拉帝合作，透過影像、聲響與沉浸式展演形式，重新詮釋民間信仰中的地獄意象，希望引導觀眾思考善惡、因果與生命價值。

「地獄懺」將誦經、懺悔、刑罰、渡亡與贖罪等傳統宗教元素重新轉譯，透過光影交織、空間氛圍與身體行動，形成一處介於現實與冥界之間的異域，引導觀眾重新思考罪、慾望與救贖之間的複雜關係。

史博館的「終章未完:穿越生死的文化觀」今天開幕，該展邀來台灣首位道士院士李豐楙擔任顧問，透過佛教、道教、儒家與祖靈信仰對於死後世界的不同詮釋，呈現人類共同面對死亡時的焦慮、信仰與希望。展覽結合宗教文物、藝術作品、歷史圖像、AI生成影像與數位互動科技。展品包括史博館館藏「地藏王菩薩與十殿閻王」，將十殿閻王各殿景象簡縮於一圖。

史博館《終章未完》展出館藏《地藏王菩薩與十殿閻王》，此幅圖像作滿版構圖，將十殿閻王各殿景象簡縮於一圖。畫面最上方為地藏王菩薩與其座騎。圖／史博館提供
史博館《終章未完》展出館藏《地藏王菩薩與十殿閻王》，此幅圖像作滿版構圖，將十殿閻王各殿景象簡縮於一圖。畫面最上方為地藏王菩薩與其座騎。圖／史博館提供

史博館 地獄景象 民間信仰 美術館

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