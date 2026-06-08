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濫訴氛圍下…教師管教有顧慮 全教總：學校應給支援

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

國小教師因班級秩序管理不佳、教學進度落後遭申誡，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，班級經營是課堂能否順利進行的關鍵，但在校園濫訴氛圍下，教師面對學生管教往往有所顧慮，法院未必能夠完整理解教學現場的複雜變數，學校應該提供教師更多支援與後盾。

新北市北大國小自然教師陳民峰表示，教師利用下課補進度，究竟是侵害學生權益，還是維護受教權，判決應更清楚說明，教育部也應提出明確函示。班級秩序影響授課進度很常見，課堂計畫常受班級狀況、活動與評量影響，若時間排定過度僵化，反而壓縮教師專業彈性，建議重新檢討課程計畫，讓教師保有調整空間。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，班級經營是課堂能否順利進行的關鍵，教師在教學現場難免會遇到特殊狀況；但在校園濫訴氛圍下，教師面對學生管教時往往有所顧慮，容易被迫採取防禦性教學。多數教師希望達到實際教學效果，而不只是形式上走完進度，卻也因此陷入秩序管理與教學進度之間的兩難。

侯俊良指出，司法重視的是證據與數據，未必能完整理解教學現場的各項變數，也不樂見學校問題最後都走向法院處理。關鍵仍應回到爭議發生時，教師是否曾主動求助，學校是否及時介入協助班級經營，或在必要時協助調整課程進度，問題核心在於學校能否提供教師必要支援與後盾。

全國中小學校長協會理事長陳清義表示，班級經營本就是教師專業的一部分，若只為趕進度、不處理秩序，反而可能因學生無聊、衝突或特殊需求未被看見，引發更多課堂問題。他建議，教師可導入「全方位學習設計」思維，理解學生差異，設計更多元、有趣、操作型的教學活動，提高學生參與度，讓教學不只是「把課本教完」，而是讓學生真正學會。

全教總 校園 教師

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