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管秩序影響教學 師被記申誡…提訴訟敗訴

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

新北市一名國小自然科教師被家長檢舉教學進度落後、延遲下課及班級秩序管理不佳，學校啟動校事會議調查後，認定教學不力，申誡一次。教師提起行政訴訟主張教學自主權，法院判決敗訴。此案引發基層議論，有教師憂心，若管秩序、趕進度都可能挨罰，恐讓教師走向防禦性教學。

法院判決指出，該名教師兩年前遭民眾及家長檢舉，學校啟動校事會議調查後，認定該師「未能按課程計畫進行教學活動，對部分教學內容未予教授」，並移送教師成績考核委員會審議。

學校調查認為，該師自然科部分未教授內容，對應期末考題占相當比率，影響學生受教權益。考核會最後依「不按課程綱要教學，或教學未能盡責，致貽誤學生課業」事由，決議核予申誡一次處分。

該名教師不服處分，提起行政訴訟。教師主張，部分被認定未教授的內容屬於補充教材，基於教學自主權，教師原本就可依學生學習狀況及教學需要，彈性調整課程。部分內容已請學生自行閱讀，部分實作課程只是延後至學期最後一周進行，並非完全沒教到。

法院審理認為，教師雖有教學自主權，但仍須在課程綱要與課程計畫範圍內行使。本案並非單純的教學彈性調整，而是教師因班級秩序管理不佳，耗費大量時間處理秩序，導致教學進度落後、課程內容被壓縮。法院因此認定，教師不能在未完整教授課程後，再以「教師自主權」主張免責，學校申誡處分合法，調查程序也無違法，駁回教師訴訟。

此判決引起正反方討論，有教師質疑，「秩序差，教什麼都沒在聽，還要求教完？」也有人批評，此判決形同提醒老師「別太在意秩序，把課程內容上完最重要」。

另有教師指出，班級秩序不佳被認為是教師問題，但若花太多時間處理班級秩序、導致進度落後，也可能成為教師責任，形同「管也不是、不管也不是」。不過，也有教師認為，班級經營本就是教學專業的一環，教師仍應具備維持課堂秩序、引導學生學習的能力。

教師 教學

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