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新北市高中教甄複試 1045人搶156個缺、錄取率14.9%

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為新北高工考場舉行評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為新北高工考場舉行評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供

新北市教育局辦115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選複試，今年開出30科、156名正式教師職缺，吸引1904人到考，有1045位考生取得複試資格參加甄選，預估錄取率14.9%。

為確保甄選程序公平、公正及公開，所有外聘複試評審委員均由各考場現場公開抽籤產生，新北市教育局及主委學校安康高中全程督導辦理，同步直播抽籤作業，維護應考者權益及甄選公信力。

教育局表示，此次複試依各科別需求，採口試、試教及實作等方式辦理，考場設於9所學校。除單一科目及專業群科由主辦學校會議推薦評審委員，其餘評審委員均透過現場抽籤決定，嚴格落實法定迴避原則，確保甄選程序嚴謹。今年一般科目依缺額8倍錄取進入複試，專業群科依缺額6倍錄取，希望透過完善的甄選制度，延攬具專業能力及教學專長的優秀教師加入新北教育團隊。

複試成績6月9日晚間8時後在「新北市教育人員聯合甄選報名系統」開放查詢，若考生有複查需求，可在6月10日上午8時至中午12時向新北市安康高中提出申請。正式錄取名單6月12日晚間8時公告於「新北市教育人員聯合甄選報名系統」及安康高中學校網站；獲錄取者須在6月17日（星期三）上午10時前，攜帶複試錄取成績單、學歷證件、合格教師證正本及相關表件至錄取學校完成報到，逾期未報到視同放棄，由備取人者依序遞補至額滿為止。

新北市辦高中教師聯合甄選，圖為華僑高中考場舉行評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供
新北市辦高中教師聯合甄選，圖為華僑高中考場舉行評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供

新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為副局長劉明超出席評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為副局長劉明超出席評審會議、進行委員抽籤事宜。圖／新北市教育局提供

新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為泰山高中考場舉行評審會議。圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為泰山高中考場舉行評審會議。圖／新北市教育局提供

新北市辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為泰山高中考場情況。圖／新北市教育局提供
新北市辦115學年度高中教師聯合甄選，圖為泰山高中考場情況。圖／新北市教育局提供

教師 教育局

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