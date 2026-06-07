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北市國歐巡最終站維也納登場 票房售罄氣氛熱烈

中央社／ 記者趙靜瑜維也納7日電

北市立國樂團今天在維也納金色大廳登場，樂團發揮實力展現台灣之音，掌聲不斷；演出前一天可販售座位已售罄，但僑界敲碗聲不斷，緊急加開視線不良區，現場氣氛熱烈。

維也納「金色大廳」被列為世界十大最佳音樂廳之一，是音樂之友協會（Gesellschaft der Musikfreunde inWien）所在地的音樂廳大廳，1870年正式啟用之後，以融合華麗與古典的室內設計和完美的音響效果，在極短的時間內聲名遠播全歐。

今天音樂會在早上11時舉行，在維也納來說，就是生活的一部分。在團長鄭立彬帶領之下，北市國開場演出陳樹熙「眾神出巡」，嗩吶聲部邊走進觀眾席一邊演奏，震天價響，彷彿宣示著屬於台灣的音樂盛宴就要展開，果然吸引許多外國樂迷好奇張望。

緊接著，樂團演出蕭泰然抒情動人的「大提琴協奏曲」，大提琴家楊文信琴音扎實充滿穿透力，旋律生動勾人，大提琴音在金色大廳顯得從容優美。

下半場樂團帶去「國樂團國歌」蘇文慶的「台灣追想曲」，合奏溫暖懷舊，也與緊接而來的王乙聿「庫依的愛情」笛協奏曲的當代揮灑做出精彩對比。

今天是台北市立國樂團歐洲巡演最後一場，鄭立彬安可曲帶來維也納限定的小約翰‧史特勞斯（J.Strauss II）的「雷電波爾卡」，現場樂迷鼓掌熱烈；鄭立彬在最後一首鄧雨賢的「望春風」邀請同為音樂家的駐奧代表劉玄詠上台指揮，為今天的音樂會畫下溫暖句點。

負責這次歐洲票房行銷的亞藝藝術總經理黃淑琳告訴中央社記者，這次先前準備動作早在今年1月就已啟動，搭配柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳以及維也納金色大廳這幾個知名場館本身的行銷通路，再加上僑界和代表處都非常幫忙，層疊注入購票及宣傳動能，也讓這次票房表現亮麗熱烈。

今天現場，駐奧地利代表處也邀請國會議員奧伯霍費爾（Dominik Oberhofer）、當地官員以及音樂界人士前往聆賞。奧伯霍費爾表示，台灣的傳統經典在維也納這顆「古典音樂的心臟」演出，是最好的安排，「台灣用自己的方式展現了自己的音樂與傳統，我覺得很棒」。

旅奧作曲家施捷表示，台北市立國樂團在演奏編制上的調整，整體演出「高雅而優美」，駐奧代表劉玄詠上台指揮安可曲，能文能武，僑界很欽佩。

鄭立彬表示，這次出訪3大音樂廳，他感謝市府支持與樂團上下齊心協力，才能達到這個里程碑，這次樂團也特別安排錄音人員在現場做現場錄音，如果順利，預計年底出版。樂團8日啟程返台。

維也納 北市 音樂會

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