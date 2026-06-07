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空服員變教師！飛遍18國啟發教育夢 倪同娟用尊重與關懷改變學生

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
桃園市會稽國中教師倪同娟曾擔任空服員。圖／教育部提供
桃園市會稽國中教師倪同娟曾擔任空服員。圖／教育部提供

桃園市會稽國中教師倪同娟曾擔任空服員，飛遍18個國家，服務來自世界各地的旅客。歷經不同文化與職場環境的淬鍊後，她選擇轉換跑道投身教育，將空服員時期培養的觀察力、同理心與應變能力帶入教學現場，並在教學中落實對每一位學生的關注與陪伴，在教育路上持續發揮影響力。

成長於重視品格教育的家庭，倪同娟回憶，父母長期教導待人以禮、關懷他人，這樣的家風影響她日後走向助人工作，也成為她面對學生的重要基礎。大學期間，她通過航空公司甄選，畢業後投入空服員工作。任職期間，多次面對突發狀況，一次航班上旅客身體不適，她主動協助並全程陪伴，展現細膩觀察與應變能力，這段經歷，讓她累積面對不同需求與情境的經驗，也形塑了日後的教學風格。

「擔任空服員時，我曾走訪18個國家，與各國同事在機艙工作，這段歷練非常珍貴。」她在飛行過程中與各國乘客交流，分享台灣的人文與風景，也觀察到不同文化背景下學生在表達與自信上的差異，逐漸思考教育的角色與影響。基於這樣的體悟，她決定轉換跑道，逐步取得教師資格，投入教育現場。

成為教師後，倪同娟在教育現場累積豐富且多元的歷練，曾擔任兒童美語教師、美國底特律學區華語文教師、雙語健康教育教師、認輔老師及導師，如今更肩負學校總務主任職務。橫跨教學、輔導與行政領域的經驗，讓她更深入理解不同學生的需求。面對多數來自經濟條件相對弱勢的學生，她思考的不只是課程內容，更是如何讓孩子願意走進學習、建立自信。「我教的學區有九成以上學生來自弱勢家庭。」她回憶道。

為了讓課堂穩定展開，她在教學中融入簡單而具意義的儀式，例如課前靜心與行禮，逐步建立秩序與尊重。這樣的做法在當地並不常見，起初也曾被提醒不易推行，但她仍以溫和而堅定的態度持續實踐。當學生向她行禮時，她總以更為莊重的姿態回禮。久而久之，這份相互尊重轉化為信任，也讓課堂氛圍逐漸穩定，學生與家長更加珍視這段學習時光。

回到台灣任教，倪同娟延續同樣的教學信念。她在學期初主動向學生表達對相遇的珍惜，並持續與家長建立良好溝通關係。以負責任的態度陪伴孩子成長，重視每一位學生的需求，逐步建立起支持學生發展的穩定力量。

在班級經營上，她鼓勵學生參與及承擔責任，從日常事務到班級活動，皆引導學生共同討論與決定，培養判斷能力與團隊合作精神；同時透過與家長的持續溝通，形成支持學生學習的網絡。

面對有注意力或情緒困擾的學生，她採取陪伴與引導並行的方式，並透過班級溝通促進同儕理解與支持，協助學生逐步適應校園生活。她認為，每位學生在成長過程中皆有不同需求，教育的價值在於提供適切支持，使其穩定發展。

倪同娟表示，「每個孩子都是未來的重要一分子，深受身邊大人言行的影響。我也從學生時代的老師身上學到許多，因此更希望將這份影響延續下去。」在她看來，教育不僅是知識的傳遞，更關係到價值觀與態度的養成。

桃園市會稽國中總務主任倪同娟獲得師鐸獎肯定。圖／教育部提供
桃園市會稽國中總務主任倪同娟獲得師鐸獎肯定。圖／教育部提供

空服員 桃園市

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