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影／基隆特教生獲贈150組大型愛心娃娃圓夢 小朋友：我要抱著睡覺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供
承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供

承新國際管理顧問公司董事長李世新長期關懷基隆學校弱勢家庭、學生，為關懷特殊教育學生能夠融入社會，並圓「可以抱著大型愛心娃娃睡」的夢想，昨捐贈150組的愛心娃娃給基隆市的特教學生。一名學生從副市長邱佩琳手中拿到娃娃時感動說「我要抱著睡覺，這是我最喜歡的娃娃」。

「這些大娃娃是非常特別的禮物，對特教小朋友真的非常很貼心。」代表接受的副市長邱佩琳感謝家長總會的媒合以及董事長捐贈的愛心娃娃，她說，每位特教生都是獨一無二且具備特殊潛能的，基隆市政府的目標就是透過融合教育，讓特教學生的長才得以發揮，並期盼在各界朋友的共同協助下，讓基隆的教育環境變得更好。

特教生成長過程需要有更多的關懷，大型娃娃是不少學生提及的夢想，這次可以成真，有hello kitty等各種不同造型的大娃娃，小朋友都很興奮。市府教育處長徐嬿立說，特殊教育學生在成長過程中需要更多理解與陪伴，感謝基隆市家長總會結合愛心資源，讓善心為校園注入溫暖。

李世新說，希望透過充滿溫度的大型愛心娃娃禮物，為孩子們帶來歡樂與陪伴，他認為，推展特教最重要一個理念就是展能，特教學生未來進入小作所、或特保的階段，可以順利進入社會，自主的生活或是有工作的能力，就解決了一個家庭的困難。

李世新表示，推展特殊教育的核心價值就在於「融合」的理念，期盼社會能因為愛而互相包容，只要能成功協助一位特教生培養自主生活或工作能力，順利進入社會，就解決了一個家庭的困難，他也呼籲在校園中持續推動與加強一般生與特教生之間的融合，這也是特教活動最核心的目的與最大用意。

承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供
承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供

承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供
承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供

承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供
承新國際管理顧問公司董事長李世新捐贈150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生圓夢。圖／基隆市政府提供

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