門檻預測 竹科實中估5A10+
記者林佳彣、陳敬丰、郭政芬／連線報導
國中會考成績公布，全國五A以上人數減少二五四人，高分群變化不大。台中一中、台中女中均指出，今年最低錄取分數應該是九十二點以上，即五A四+、作文五級分；竹科實驗中學為五A十+，與往年相同。
專家分析，今年建中錄取分數為卅四點六分，北一女中卅三點八分，師大附中男女均卅三點六分，成功高中卅一點八分等。
私立華興中學校長曾騰瀧觀察，今年A++部分，國文、數學、社會的人數跟去年差不多，英語跟自然反而都增加了快一個百分點。至於A到A+的學生總人數反而下降，對應到學校錄取成績，就是前幾志願有稍微上調，其他的部分大概就會稍微低一點，會跟去年成績就比較類似。
新竹縣有一二七人拿下五A十+，另有十九人更達成五A十+，且作文滿級分。竹市五A十+，且作文滿級分則有十八人。竹科實驗中學表示，今年錄取門檻預估落在五A十+，與往年相同。
中一中教務主任朱玉梅表示，下學年語文資優班停招，改為普通班，普通班人數較語資班多，不過差異不大，加上中投區前端學生表現與去年差異不大，今年錄取分數與去年應該不會差太多。
中女中教務主任蔡岳暻說，考生反映考題變難，但前段班學生影響較少，加上中投區考生增加約千人，估計最低錄取分數和去年類似。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。