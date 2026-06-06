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門檻預測 竹科實中估5A10+

聯合報／ 記者林佳彣陳敬丰郭政芬／連線報導

記者林佳彣、陳敬丰、郭政芬／連線報導

國中會考成績公布，全國五A以上人數減少二五四人，高分群變化不大。台中一中台中女中均指出，今年最低錄取分數應該是九十二點以上，即五A四+、作文五級分；竹科實驗中學為五A十+，與往年相同。

專家分析，今年建中錄取分數為卅四點六分，北一女中卅三點八分，師大附中男女均卅三點六分，成功高中卅一點八分等。

私立華興中學校長曾騰瀧觀察，今年A++部分，國文、數學、社會的人數跟去年差不多，英語跟自然反而都增加了快一個百分點。至於A到A+的學生總人數反而下降，對應到學校錄取成績，就是前幾志願有稍微上調，其他的部分大概就會稍微低一點，會跟去年成績就比較類似。

新竹縣有一二七人拿下五A十+，另有十九人更達成五A十+，且作文滿級分。竹市五A十+，且作文滿級分則有十八人。竹科實驗中學表示，今年錄取門檻預估落在五A十+，與往年相同。

中一中教務主任朱玉梅表示，下學年語文資優班停招，改為普通班，普通班人數較語資班多，不過差異不大，加上中投區前端學生表現與去年差異不大，今年錄取分數與去年應該不會差太多。

中女中教務主任蔡岳暻說，考生反映考題變難，但前段班學生影響較少，加上中投區考生增加約千人，估計最低錄取分數和去年類似。

竹科 師大附中 台中一中 台中女中 會考

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