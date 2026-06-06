會考成績揭曉 寫作0級分人數大增

國中教育會考昨公告成績，心測中心統計，今年全國七一二人獲得五A、寫作六級分，占全體考生比率百分之○點四，比去年略增。一萬六二九三人拿下五A，和去年相近，但也有一萬四九○人，拿下五科待加強Ｃ，占百分之五點八；寫作測驗則有二一八七人獲得○級分，人數較去年七五三人大增。

國中教育會考五科計分採標準參照，依據事先制定的各能力表現標準，將學生能力表現分為精熟、基礎及待加強三個等級。心測中心副主任曾芬蘭表示，今年國文科達精熟等級比率為百分之廿四點二、英語科為百分之廿三點三、數學科百分之廿四點五，社會和自然較低，分別為百分之廿一和百分之十七點四。

今年會考寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，透過三種示例引導考生思考。曾芬蘭也指出，寫作測驗取得四級分即達基礎等級，根據統計，今年會考寫作測驗約有七成八考生能達到寫作能力基礎以上。

其中有一二六二人寫作測驗取得最高六級分，創下近三年新高。

會考閱卷代表、文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴指出，今年寫作測驗錯別字、注音文、詞不達意的狀況仍常見，也發現學生有想法，但沒有辦法把想法轉換成文字。今年○級分多包括學生僅寫出未能完整表意的隻字片語，或僅抄寫題幹示例說明，也有學生進行無意義的代換、縮寫、擴寫等，或僅擷取題幹中的部分詞語如園遊會、以物易物書寫。

林雪鈴表示，取得五、六級分的考生，多在立意取材、結構組織上有一定水準，可以完整闡述觀察、感受、體悟，段落布局上也能縝密經營。

林雪鈴舉例，有學生寫下將免洗筷改造成連弩，並談到小時候與父親做模型的回憶，當連弩發射時，成就感也伴隨童年一同湧現；也有學生寫曾經穿著矯正鞋在跑步機上流淚，待家裡想將矯正鞋拋棄時，學生則認為不應該把矯正鞋視為黑歷史，於是將矯正鞋重新清理，說明汙損的矯正鞋，也能是努力過的光榮歷史，從意義層面談論新的面貌。

「寫作是愈寫愈會寫，愈寫愈能想。」林雪鈴鼓勵學生，寫作是整理思路的過程，勤寫作，表達力就會提升，也是終生受用的能力。