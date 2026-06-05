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中歐作家閱讀月登場 16台作家赴波蘭展開文學對話

中央社／ 台北5日電

中歐地區重要文學盛會「作家閱讀月」於6日登場，「台灣主題國」活動將於波蘭弗羅茨瓦夫（Wrocław）及切申（Cieszyn）兩地舉行，邀16位台灣作家以文學和各國作家展開對話。

根據文化部發布新聞稿，包括平路、向陽、李昂李桐豪、利格拉樂‧阿𡠄、洪明道、徐振輔、高翊峰、曹馭博、連明偉、陳又津、童偉格、黃崇凱、廖鴻基、劉梓潔、鴻鴻等作家，於活動期間辦理近64場朗讀及座談。

文化部長李遠日前接受波蘭媒體專訪曾表示，「科技與半導體是台灣的身體，但文化是我們的靈魂」，希望藉由這一次的活動，鼓勵更多台灣作家走向國際，因為文學不僅是文化的重要載體，更是讓世界看見台灣的重要窗口。

新聞稿指出，「作家閱讀月」舉辦迄今已逾20年，為中歐最具代表性的文學活動，2024年逢活動25週年並首度邀請台灣擔任主題國，當時共31位台灣作家赴捷克及斯洛伐克巡迴朗讀與座談，獲得熱烈迴響，也讓台灣成為首個受邀參與的亞洲國家，有近2萬人次讀者親臨現場參與。

波蘭 李昂 洪明道 李桐豪 童偉格 李遠 文化部

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