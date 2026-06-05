「重新認識自己」從不敢想出國到赴冰島 女大生錄取百億圓夢計畫

從不敢想像能出國，到即將前往冰島，台南女大生許崴筑曾掙扎在經濟壓力與迷惘中，在企業導師陪伴下，重新看見自我可能，成功錄取教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」。

普仁青年關懷基金會新聞稿提到許崴筑的故事，在許崴筑的成長過程中，經濟壓力始終如影隨形，前往海外學習從來不是理所當然的選項，而是一個被深埋在生活壓力下、不敢張望的遠方，她也曾對未來感到迷惘，直到遇見了溫柔的推手。

許崴筑目前在台南就讀大學，當初看見必勝客與普仁青年關懷基金會合作的Break The Limits育成計畫，提供企業導師、暑期實習與獎學金等資源，她鼓起勇氣報名，希望透過職場探索，找到未來方向。

參與計畫後，許崴筑最大收穫來自企業導師長一對一陪伴與引導。一次次晤談中，導師不僅協助她整理職涯方向，也陪她重新認識自己，「最重要的是改變了我的思維方式，讓我更清楚未來想走的方向。」

一直以來，許崴筑希望能到國外看看不同文化，也期待有一天能用英語與世界交流，這次勇敢挑戰教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」成功，她難忘收到錄取通知的驚喜與感動。

許崴筑說，除了自身努力，在計畫的培育過程中，不論是企業導師的陪伴，還是職涯探索與表達溝通等課程，都讓她更認識自己，也更懂得如何展現個人優勢。

擔任企業導師的IKEA區域集團人才與發展經理温健宏分享，自己從小也曾接受許多幫助，因此希望透過擔任導師回饋社會；在他眼中的許崴筑，始終保持積極與韌性，「她能走到今天，是一步一步努力累積而來的成果」，看到她即將踏上海外旅程，自己也深受感動。

普仁青年關懷基金會表示，許崴筑的故事證明，當青年被理解、被陪伴，便有機會跨越環境帶來的限制，看見更寬廣的世界，也重新相信未來的可能。育成計畫Break The Limits第2屆開放報名，希望陪伴更多年輕人找到方向、累積能力，勇敢追逐自己的夢想。