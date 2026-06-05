北市讀報成果發表會 教師分享教學實戰心法

台北市教育局4日在誠正國中舉辦讀報教育成果發表會，邀請三位第一線教師分享推動讀報教育的實務經驗，從閱讀理解、數位應用到社會情緒學習（SEL），展現讀報如何融入不同學科與教學場域。現場也提供學習單與教材包，供教師帶回在課堂實作。

北市教育局課督黃富財表示，聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫，也感謝各校教師投入時間與心力推動閱讀，讓學生透過報紙接觸世界，培養思考與表達能力。

百齡高中國中部閱推教師黃于珊分享「讀標題學審題」的教學設計。她指出，閱讀不一定要從長篇文章開始，從標題切入就是很好的起點。他設計兩階段活動，初階版由老師念出標題，讓學生猜測新聞版面；進階版則由學生兩人一組，從標題推測報導內容與方向，並透過互相提問、補充說明，訓練口語表達與思辨能力。她表示，學生在設計問題時往往最有創意，也讓課堂互動更加熱絡。透過標題閱讀，不僅能練習聽、說、讀、寫，也培養快速瀏覽與抓取重點的能力。

大安國中公民老師陳岱均則分享結合數位工具與AI提升學生自主學習能力。她在Padlet上建置教材包，示範如何利用手機拍下報紙內容，再透過NotebookLM生成摘要、心智圖及重點整理。以會考攻略主題為例，學生可藉由AI整理資訊，進一步規畫學習策略。她認為，教育的重要目標之一，是培養學生自學以及帶得走的能力，而報紙正是很好的學習素材。

蘭雅國中健體教師洪莠茹則分享如何運用《好讀》周報文章推動SEL課程。她表示，去年接觸SEL後，苦於不知如何在校推動，直到看見《好讀》刊登金華國中教師分享相關教學經驗，獲得靈感，並與外籍教師合作，將文章案例融入課堂情境討論，引導學生學習情緒表達、人際互動與負責任的決策能力。

洪莠茹說，每周一收到報紙時，最期待的就是快速翻閱標題，尋找與課程結合的靈感。然而不少學生認為「看報紙就是寫學習單」，因此她特別挑選與青少年生活相關的議題，引導學生討論感情、人際關係等話題，提升學習動機。

除了讀報外，他還設計許多有感的學習活動，如舉辦SEL書展、請學生寫4F學習單，並將優秀作品刊登在公布欄與校刊上。她說，當學生互相閱讀彼此的作品時才發現，原來大家的煩惱相似，也因此更能理解與接納他人。洪莠茹認為，報紙最大的價值在於提供真實情境，讓學生在閱讀中認識世界，也看見自己。

教育局課督黃富財感謝聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫。圖／教育事業部提供

洪莠如分享時，台下老師拿起手機拍照。圖／教育事業部提供

陳岱均開玩笑說，看學生寫閱讀反思時要先心理建設。圖／教育事業部提供