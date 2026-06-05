快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

北市讀報成果發表會 教師分享教學實戰心法

聯合報／ 教育事業部
百齡高中國中部閱推教師黃于珊分享「讀標題學審題」的教學設計。圖／教育事業部提供
百齡高中國中部閱推教師黃于珊分享「讀標題學審題」的教學設計。圖／教育事業部提供

北市教育局4日在誠正國中舉辦讀報教育成果發表會，邀請三位第一線教師分享推動讀報教育的實務經驗，從閱讀理解、數位應用到社會情緒學習（SEL），展現讀報如何融入不同學科與教學場域。現場也提供學習單與教材包，供教師帶回在課堂實作。

北市教育局課督黃富財表示，聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫，也感謝各校教師投入時間與心力推動閱讀，讓學生透過報紙接觸世界，培養思考與表達能力。

百齡高中國中部閱推教師黃于珊分享「讀標題學審題」的教學設計。她指出，閱讀不一定要從長篇文章開始，從標題切入就是很好的起點。他設計兩階段活動，初階版由老師念出標題，讓學生猜測新聞版面；進階版則由學生兩人一組，從標題推測報導內容與方向，並透過互相提問、補充說明，訓練口語表達與思辨能力。她表示，學生在設計問題時往往最有創意，也讓課堂互動更加熱絡。透過標題閱讀，不僅能練習聽、說、讀、寫，也培養快速瀏覽與抓取重點的能力。

大安國中公民老師陳岱均則分享結合數位工具與AI提升學生自主學習能力。她在Padlet上建置教材包，示範如何利用手機拍下報紙內容，再透過NotebookLM生成摘要、心智圖及重點整理。以會考攻略主題為例，學生可藉由AI整理資訊，進一步規畫學習策略。她認為，教育的重要目標之一，是培養學生自學以及帶得走的能力，而報紙正是很好的學習素材。

蘭雅國中健體教師洪莠茹則分享如何運用《好讀》周報文章推動SEL課程。她表示，去年接觸SEL後，苦於不知如何在校推動，直到看見《好讀》刊登金華國中教師分享相關教學經驗，獲得靈感，並與外籍教師合作，將文章案例融入課堂情境討論，引導學生學習情緒表達、人際互動與負責任的決策能力。

洪莠茹說，每周一收到報紙時，最期待的就是快速翻閱標題，尋找與課程結合的靈感。然而不少學生認為「看報紙就是寫學習單」，因此她特別挑選與青少年生活相關的議題，引導學生討論感情、人際關係等話題，提升學習動機。

除了讀報外，他還設計許多有感的學習活動，如舉辦SEL書展、請學生寫4F學習單，並將優秀作品刊登在公布欄與校刊上。她說，當學生互相閱讀彼此的作品時才發現，原來大家的煩惱相似，也因此更能理解與接納他人。洪莠茹認為，報紙最大的價值在於提供真實情境，讓學生在閱讀中認識世界，也看見自己。

教育局課督黃富財感謝聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫。圖／教育事業部提供
教育局課督黃富財感謝聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫。圖／教育事業部提供

洪莠如分享時，台下老師拿起手機拍照。圖／教育事業部提供
洪莠如分享時，台下老師拿起手機拍照。圖／教育事業部提供

陳岱均開玩笑說，看學生寫閱讀反思時要先心理建設。圖／教育事業部提供
陳岱均開玩笑說，看學生寫閱讀反思時要先心理建設。圖／教育事業部提供

北市 國語日報 教育局

延伸閱讀

開放全台教師報名 新北AI教育豐年季選在八里FUN輕鬆

「培力英檢」公開共享「學術英語EAP」教案資源

AI、因材網成教學新工具 教育部辦自然領域教師交流會

2026新北市家長教育論壇登場 倡議「適性有品・幸福教育」 攜手家長共創孩子未來

相關新聞

穀保明年轉型…棒球隊動向備受關注 蔡明堂強調：不解散、續留三重

針對青棒名校新北市私立穀保家商有意自明年轉型停招職業科，引發各界對棒球隊去留高度關注，據了解長年資助球隊訓練的前市議員蔡明堂曾強調絕不會解散球隊，希望繼續留在三重地區，但是否轉往其他學校繼續發展尚不確定。

新竹世界高中傳由康橋接手 教育部：尚未接獲申請

新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手校地，未來作為國高中教育場域使用。教育部表示，已同意該校停招新生，至於是否由他校接手，教育部說，尚未接獲該校法人提出將停辦學校，或與其他法人、學校進行合併申請，將持續關注。

北市讀報成果發表會 教師分享教學實戰心法

台北市教育局4日在誠正國中舉辦讀報教育成果發表會，邀請三位第一線教師分享推動讀報教育的實務經驗，從閱讀理解、數位應用到社會情緒學習（SEL），展現讀報如何融入不同學科與教學場域。現場也提供學習單與教材包，供教師帶回在課堂實作。

等了9年！全台首座國家級原博館動土 力拚2027年完工試營運

籌備7年的國立原住民族博物館文化地景及願景館今天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，將力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

開放全台教師報名 新北AI教育豐年季選在八里FUN輕鬆

倍受全國教育工作者期待的年度教師專業共學盛會「新北AI教育豐年季」，今年以「八里聽濤 FUN 輕鬆」為主題，8月11日至12日在八里區登場，今年活動延續「遊中學、享學習、秀專業」精神，結合八里山海景觀、人文地景與生成式AI應用，帶領教師走出教室，透過走讀、觀察與實作，感受科技與地方學習交會的新火花。並於6月8日上午8時起開放線上報名。

「拒收特教生、巨嬰家長風評變好」發文惹議 補習班主任：非歧視

經營補習班不僅要考量營業收入，還要時刻維持班級的秩序，以免同學發生衝突。一名補習班主任發文，稱他自從下定決心拒收特教學生、巨嬰與巨嬰家長、袖手旁觀的家長後，果然風評變得更好且師資更穩定了。此做法引起網友們熱議，有網友認為篩選學生家長並無不妥，能夠帶給其他學生更好的環境；但也有網友覺得應該給特教生學習的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。