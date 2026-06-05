北市讀報成果發表會 教師分享教學實戰心法
台北市教育局4日在誠正國中舉辦讀報教育成果發表會，邀請三位第一線教師分享推動讀報教育的實務經驗，從閱讀理解、數位應用到社會情緒學習（SEL），展現讀報如何融入不同學科與教學場域。現場也提供學習單與教材包，供教師帶回在課堂實作。
北市教育局課督黃富財表示，聯合報與國語日報多年來持續支持北市讀報教育計畫，也感謝各校教師投入時間與心力推動閱讀，讓學生透過報紙接觸世界，培養思考與表達能力。
百齡高中國中部閱推教師黃于珊分享「讀標題學審題」的教學設計。她指出，閱讀不一定要從長篇文章開始，從標題切入就是很好的起點。他設計兩階段活動，初階版由老師念出標題，讓學生猜測新聞版面；進階版則由學生兩人一組，從標題推測報導內容與方向，並透過互相提問、補充說明，訓練口語表達與思辨能力。她表示，學生在設計問題時往往最有創意，也讓課堂互動更加熱絡。透過標題閱讀，不僅能練習聽、說、讀、寫，也培養快速瀏覽與抓取重點的能力。
大安國中公民老師陳岱均則分享結合數位工具與AI提升學生自主學習能力。她在Padlet上建置教材包，示範如何利用手機拍下報紙內容，再透過NotebookLM生成摘要、心智圖及重點整理。以會考攻略主題為例，學生可藉由AI整理資訊，進一步規畫學習策略。她認為，教育的重要目標之一，是培養學生自學以及帶得走的能力，而報紙正是很好的學習素材。
蘭雅國中健體教師洪莠茹則分享如何運用《好讀》周報文章推動SEL課程。她表示，去年接觸SEL後，苦於不知如何在校推動，直到看見《好讀》刊登金華國中教師分享相關教學經驗，獲得靈感，並與外籍教師合作，將文章案例融入課堂情境討論，引導學生學習情緒表達、人際互動與負責任的決策能力。
洪莠茹說，每周一收到報紙時，最期待的就是快速翻閱標題，尋找與課程結合的靈感。然而不少學生認為「看報紙就是寫學習單」，因此她特別挑選與青少年生活相關的議題，引導學生討論感情、人際關係等話題，提升學習動機。
除了讀報外，他還設計許多有感的學習活動，如舉辦SEL書展、請學生寫4F學習單，並將優秀作品刊登在公布欄與校刊上。她說，當學生互相閱讀彼此的作品時才發現，原來大家的煩惱相似，也因此更能理解與接納他人。洪莠茹認為，報紙最大的價值在於提供真實情境，讓學生在閱讀中認識世界，也看見自己。
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